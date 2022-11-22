«Мы понимаем, что в городе мы снег бесплатно не убираем. Каждый год мы наращиваем финансирование уборки снега, докупаем технику, тратимся на зарплату водителя и топливо. Мы должны понимать, что это наши детские площадки, контейнеры, школы, садики… И мы должны понимать, что это все-таки зима, и должен быть снег в городе. Ну мы же не в какой-то другой стране живем, где снег — это аномалия», — объяснил Алексей Логвиненко, добавив, что город может убирать больше снега, но вряд ли это устроит жителей, а потому преимущественно уборка ведется на улицах категории А. Глава администрации добавил, что надеется, что доходы города повысятся, чтобы можно было больше выделять на уборку улиц.