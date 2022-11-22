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Алексей Логвиненко назвал необходимостью сохранение снега на улицах Ростова

Сегодня, 12:57
Фото: rostov-gorod.ru
Снег в Ростове
Сити-менеджер Алексей Логвиненко объяснил некачественную уборку улиц Ростова нехваткой средств в бюджете, об этом он заявил в ходе планерного заседания.

Директор департамента ЖКХ Алексей Пономарев сообщил о ходе подготовки к уборке улиц в осенне-зимний период и добавил, что город заключил контракт на поставку дополнительных 100 единиц техники для вывоза снежных масс, а также закупил 11 тысяч тонн реагентов для обработки улиц во время выпадения осадков. 

Сити-менеджер Алексей Логвиненко напомнил, что вскоре у текущего подрядчика, занятого уборкой улиц, заканчивается трехлетний контракт, а часть функций перешли в департамент управления ЖКХ.

Также глава администрации решил обратиться к СМИ, депутатам, чиновникам, полиции и прокуратуре, обратив внимание на то, что горожане сами зачастую не чистят снег дома, поскольку это сложно, а нанять дворника — дорого. 

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«Мы понимаем, что в городе мы снег бесплатно не убираем. Каждый год мы наращиваем финансирование уборки снега, докупаем технику, тратимся на зарплату водителя и топливо. Мы должны понимать, что это наши детские площадки, контейнеры, школы, садики… И мы должны понимать, что это все-таки зима, и должен быть снег в городе. Ну мы же не в какой-то другой стране живем, где снег — это аномалия», — объяснил Алексей Логвиненко, добавив, что город может убирать больше снега, но вряд ли это устроит жителей, а потому преимущественно уборка ведется на улицах категории А. Глава администрации добавил, что надеется, что доходы города повысятся, чтобы можно было больше выделять на уборку улиц. 

Ранее Ростов потратил около миллиарда рублей на зимнюю уборку улиц.

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