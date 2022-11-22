В Ростове-на-Дону снизят число домов, в которых отключают воду на две недели

Власти держат на особом контроле вопросы соблюдения сроков ограничения подачи горячей воды. В 2022 году не удалось избежать превышения нормативных сроков. Причиной стали дефекты тепловых сетей, которых оказалось более тысячи. Кроме того, не хватало технического персонала для устранения.
«После этого кратно увеличили количество ремонтных бригад и усилили контроль их работы. В следующем году значительно уменьшится число домов, в которых проводят двухнедельное ограничение подачи воды», — сообщили на заседании.
Отмечается, что испытания теплосетей будут проводить без сетевых насосных станций, а использовать спецоборудование на коротких участках трубопровода.
Ранее донское МинЖКХ заявило об улучшении качества воды в Каменске-Шахтинском после ЧС.