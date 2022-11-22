В Ростове-на-Дону снизят число домов, в которых отключают воду на две недели

Власти держат на особом контроле вопросы соблюдения сроков ограничения подачи горячей воды. В 2022 году не удалось избежать превышения нормативных сроков. Причиной стали дефекты тепловых сетей, которых оказалось более тысячи. Кроме того, не хватало технического персонала для устранения.