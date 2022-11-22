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В Ростове-на-Дону снизят число домов, в которых отключают воду на две недели

Сегодня, 13:38
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону снизят число домов, в которых отключают воду на две недели
В Ростове-на-Дону удалось снизить количество многоквартирных домов, в которых на 14 дней отключают горячую воду, прозвучало на заседании в мэрии.

Власти держат на особом контроле вопросы соблюдения сроков ограничения подачи горячей воды. В 2022 году не удалось избежать превышения нормативных сроков. Причиной стали дефекты тепловых сетей, которых оказалось более тысячи. Кроме того, не хватало технического персонала для устранения.

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«После этого кратно увеличили количество ремонтных бригад и усилили контроль их работы. В следующем году значительно уменьшится число домов, в которых проводят двухнедельное ограничение подачи воды», — сообщили на заседании.

Отмечается, что испытания теплосетей будут проводить без сетевых насосных станций, а использовать спецоборудование на коротких участках трубопровода.

Ранее донское МинЖКХ заявило об улучшении качества воды в Каменске-Шахтинском после ЧС.

 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Илья Протвинов
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