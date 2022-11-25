Ростов-на-Дону традиционно лидировал в рейтингах городов-миллионников России с самыми высокими ценами на аренду и покупку жилья. Так, в октябре Ростов занял второе место в топе по росту цен на жилье в новостройках. Также донская столица стала единственным городом-миллионником страны, где с начала года подорожала аренда квартир. Однако частичная мобилизация и приток беженцев сыграли свою роль на рынке недвижимости в Ростове.
Во втором полугодии 2022 года стоимость аренды квартиры в Ростове значительно увеличилась. Цены на съемные однокомнатные квартиры подскочили на 8% — до 19 тысяч рублей. Стоимость съемной «двушки» увеличилась на 17% — до в среднем 34 тысяч рублей.
Снижению цены не поспособствовали ни отток населения после начала спецоперации, ни начало частичной мобилизации. Однако последняя позднее все-таки внесла свои корректировки в рынок жилья в Ростове. Так, на 73% увеличилось число предложений долгосрочной аренды квартир. Лишь за месяц после начала частичной мобилизации Ростов вошел в тройку городов-лидеров по приросту арендных предложений.
Однако вместе с ростом предложений рос и спрос на аренду жилья. С конца февраля границу с Ростовской областью пересекло порядка 1,6 миллиона беженцев. Аналитики предполагают, что именно из-за притока населения, нуждающегося в жилье, арендодатели и подняли стоимость квартир.
Многих волнует, будет ли дальше ситуация ухудшаться. Отнюдь, говорят эксперты. Директор агентства недвижимости Андрей Фоменко утверждает, что после неадекватного повышения цен на жилье в Ростове наметилась тенденция на стабилизацию рынка.
По словам эксперта, сейчас происходит «корректировка перегретого рынка». Одни арендодатели понемногу снижают цены на жилье, другие повышают, однако общая тенденция все-таки знаменует снижение.
С начала года в Ростове наметился рост цен на квартиры. Если говорить о новостройках, то тут рост стоимости недвижимости составил без малого 46%. Сейчас один квадратный метр такого жилья в среднем стоит не меньше 117,3 тысячи рублей. Это выше, чем в других городах-миллионниках России, за исключением Казани.
Вторичное жилье также подверглось подорожанию с начала года. Тут индексация составила 29%. Один квадратный метр «вторички» в среднем в Ростове обойдется в 104,6 тысяч рублей. Таким образом, средняя сумма ипотеки в городе составляет 3,3 миллиона рублей.
Эксперт Андрей Фоменко отмечает, что на рынок купли-продажи квартир в Ростове сильнее всего повлияли спецоперация и миграционные процессы. Особый удар был нанесен сектору элитного жилья из-за неразберихи у инвесторов и состоятельных людей.
Наибольшим спросом неизменно пользуется недорогое жилье: от миллиона (за комнату в коммунальной квартире) до пяти миллионов рублей.
Ростов является лидером среди городов с самыми большими сроками по ипотеке. Чтобы выплатить ипотечный кредит ростовчане тратят около 25 лет жизни. Немало средств уходит и в денежном эквиваленте. По оценкам экспертов, житель Ростова за погашение ипотеки в среднем отдает две трети своей зарплаты.
Отмечается, что из-за высоких процентных ставок и самой стоимости жилья ростовчане идут на максимально большой срок выплаты ипотечного кредита. Это хоть немного помогает снизить размер ежемесячного платежа.
Также после повышения цен на аренду квартир ростовчане стали активней брать ипотечные займы, потому что ежемесячная плата за такой кредит в среднем равна ежемесячной оплате за арендованную квартиру.
Большинство экспертов согласны с оценками Андрея Фоменко. После неадекватного роста цен на жилье они прогнозируют постепенную стабилизацию рынка. Аналитики отмечают, что динамика роста или снижения цен сейчас фактически нулевая, несмотря на то, что спрос постоянно корректируется. Из-за этого снижаются темпы продаж, а значит девелоперы теряют покупателей. Чтобы в итоге не потерять прибыль, застройщикам и частным продавцам недвижимости придется пойти на снижение цены.
Такая же ситуация обстоит и на рынке аренды жилья. К началу нового года спрос на съемные квартиры упадет. Со снижением спроса должна скорректироваться и цена предложения, в противном случае арендодателей Ростова ждут неминуемые убытки.