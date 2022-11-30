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Преподаватель Беспалова рассказала, о чем писали ростовские газеты 100 лет назад

Сегодня, 13:47
Фото: Изд. А. Рубанчик / pastvu.com
Наплавной мост, вид из Ростова, 1914 г.
Новостная повестка в ростовских газетах сто лет назад не слишком отличалась от современной. Однако существовал обязательный ряд тем, который определялся постановлениями партии, сообщила RostovGazeta заведующая кафедрой журналистики ИФЖиМКК Алла Беспалова.

В числе тем, обязательных к освещению в ростовских газетах 100 лет назад, были обозначены достижения промышленности, сельского хозяйства, сферы образования, здравоохранения и многое другое. Все это было прописано постановлением партии.

В 20-е годы в стране началась новая экономическая политика (НЭП). Ростов был торговым городом, где процветала предпринимательская деятельность. В годы НЭПа в Ростове появлялось множество небольших частных предприятий, в основном из сферы услуг.

«В ростовских газетах писали о том, как эти предприятия работают. Появилась и их реклама, которая возродилась в большом масштабе после времен гражданской войны. Большие рекламные рисунки и фотографии серьезно изменили лицо ростовских газет», - отмечает Беспалова.

45-й стрелковый Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк? 1915 г.
Фото: romanovempire.org / picryl.com

По словам собеседницы, немаловажное внимание в газетах уделялось политике. Ее направленность предопределяла генеральная линия партии. За содержанием текстов шел жесткий контроль. Большие объемы отводились освещению масштабных политических процессов над представителями партий социалистов-революционеров, которые еще совсем недавно были соратниками большевиков. 

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В 1922 году было создано главное главное управление по делам литературы и издательств - «Главлит». Новая структура стала основным центром цензуры. По словам эксперта, с появлением «Главлита» контроль за прессой серьезно ужесточился. Тем не менее, в газетах 1920-х годов еще писали о масштабном голоде, который наступил в те годы в Поволжье.

«Тема голода не была закрыта. В ней обсуждалось, какие районы бедствуют, что делает общественность. Создавались комитеты для помощи голодающим, были организованы столовые. В это время в Ростове выходили отдельные специальные газеты под названием: «В помощь голодающим». Стоили они недорого, а весь доход от них шел на помощь голодающим», - рассказывает Алла Беспалова.

Однако в 30-е годы эта тема полностью ушла из повестки газет — на нее наложили табу.

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