Преподаватель Беспалова рассказала, о чем писали ростовские газеты 100 лет назад

В 1922 году было создано главное главное управление по делам литературы и издательств - «Главлит». Новая структура стала основным центром цензуры. По словам эксперта, с появлением «Главлита» контроль за прессой серьезно ужесточился. Тем не менее, в газетах 1920-х годов еще писали о масштабном голоде, который наступил в те годы в Поволжье.