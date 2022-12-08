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В Ростове-на-Дону начали продавать противотанковые «зубы дракона»

Сегодня, 08:18
Фото: ТГ канал "Настоящий Гладков"
В Ростове-на-Дону начали продавать противотанковые «зубы дракона»
В Ростове-на-Дону в продаже появились противотанковые пирамиды, говорится на одном из сервисов объявлений.

Одна из компаний продает так называемые «зубы дракона», выполненные в форме пирамиды. Они являются железобетонными и изготавливаются по параметрам заказчика.

«Готовы обеспечить стабильными поставками. Бетон высшей марки», — говорится в объявлении. Стоимость одного изделия составляет 1,6 тысячи рублей.

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Другая организация заявила, что их товары применяют для линии обороны. Руководитель выразил готовность изготовить пирамиды в любых объемах. 

Ранее ростовская зоозащитница об использования бродячих псов для подрывов танков. Подробный материал читайте по ссылке

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