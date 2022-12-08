Одна из компаний продает так называемые «зубы дракона», выполненные в форме пирамиды. Они являются железобетонными и изготавливаются по параметрам заказчика.
«Готовы обеспечить стабильными поставками. Бетон высшей марки», — говорится в объявлении. Стоимость одного изделия составляет 1,6 тысячи рублей.
Другая организация заявила, что их товары применяют для линии обороны. Руководитель выразил готовность изготовить пирамиды в любых объемах.
Ранее ростовская зоозащитница об использования бродячих псов для подрывов танков. Подробный материал читайте по ссылке.