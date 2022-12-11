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Гордума Ростова потратит 6,7 млн рублей на свой пиар в СМИ

Сегодня, 17:12
Фото: pxhere.com
Ростовская гордума озаботилась освещением своей деятельности в СМИ в следующем году, сообщается на сайте государственных закупок.

Ростовская Городская дума ищет подрядчика для оказания услуг по пиару и освещению деятельности городского парламента в 2023 году. На эти цели выделено 6,7 миллиона рублей.

Подрядчик обязуется в полном объеме и строго в положенные сроки освещать работу Гордумы. Указывается, что это необходимо для своевременного и эффективного информирования населения о деятельности местного парламента. Заказчик же может контролировать деятельность подрядчика, ее ход и сроки.

Уточняется, что, помимо работы самой Гордумы, нужно будет освещать и деятельность ее председателя, а также заместителей председателя.

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Победитель закупки станет известен 26 декабря.

Ранее RostovGazeta рассказала о самых громких госзакупках Ростовской области в 2022 году.

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