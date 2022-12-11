Подрядчик обязуется в полном объеме и строго в положенные сроки освещать работу Гордумы. Указывается, что это необходимо для своевременного и эффективного информирования населения о деятельности местного парламента. Заказчик же может контролировать деятельность подрядчика, ее ход и сроки.