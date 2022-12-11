Ростовская Городская дума ищет подрядчика для оказания услуг по пиару и освещению деятельности городского парламента в 2023 году. На эти цели выделено 6,7 миллиона рублей.
Подрядчик обязуется в полном объеме и строго в положенные сроки освещать работу Гордумы. Указывается, что это необходимо для своевременного и эффективного информирования населения о деятельности местного парламента. Заказчик же может контролировать деятельность подрядчика, ее ход и сроки.
Уточняется, что, помимо работы самой Гордумы, нужно будет освещать и деятельность ее председателя, а также заместителей председателя.
Победитель закупки станет известен 26 декабря.
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