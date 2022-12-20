Игорь Грановский, который является организатором концертов певицы Лолиты и поэтессы Солы Моновой, заявил, что политическая обстановка не оказала существенного влияния на выступления его артистов, несмотря на выросшие цены на трансфер, оборудование и другие услуги по установке света, звука и другого концертного оборудования. Он добавил, что в будущем году Лолита собирается устроить большой южный тур, а цены на билеты составят от 1,5 до пяти тысяч рублей.