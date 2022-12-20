Портал Dоnnеws подготовил аналитику, чтобы выяснить, как изменилась сфера организации концертов в 2022 году. Им удалось выяснить, что за убывающий год около 30% российских артистов прекратили гастроли, а с началом СВО и прекращением гастролей зарубежных артистов продажи билетов сократились в два раза по отношению к показателям 2019 года.
Соучредитель и коммерческий директор промоутерской компании «Стерео Город» Кирилл Кравченко рассказал, что пандемия и начало СВО сильно изменили концертную деятельность. Он признает, что после ухода зарубежных артистов рынок освободился, однако доходы от индустрии снизились из-за покупательской активности зрителей.
Кравченко уточнил, что концертов стало меньше, а вот гонорары артистов стали больше, подорожали и райдеры, и транспортные расходы, и сценическое оборудование, из-за чего организаторы стали зарабатывать значительно меньше. А себестоимость организации культурного мероприятия выросла в цене на 20%.
Игорь Грановский, который является организатором концертов певицы Лолиты и поэтессы Солы Моновой, заявил, что политическая обстановка не оказала существенного влияния на выступления его артистов, несмотря на выросшие цены на трансфер, оборудование и другие услуги по установке света, звука и другого концертного оборудования. Он добавил, что в будущем году Лолита собирается устроить большой южный тур, а цены на билеты составят от 1,5 до пяти тысяч рублей.
Между тем, промоутер Табриз Шахиди заявил, что в этом году на корпоративах заказчики чаще других желают видеть Леонида Агутина, «Руки вверх!», Zivert, Shaman и ростовского рэпера Басту.
Ранее жители Ростова попросили отменить концерт артиста Андрея Макаревича, включенного в список иноагентов Минюста.