В СК УГМС сообщили, что в воскресенье, 25 декабря, в Ростовской области будет держаться пасмурная и туманная погода с умеренными осадками. Утром на дорогах будет держаться густой туман, а также появится ледяная корка, из-за чего водителям предстоит проявить повышенную осторожность. Кроме того, в первую половину дня возможно налипание мокрого снега на ветви деревьев и провода электропередач, однако уже ко второй половине дня воздух в Ростове-на-Дону прогреется до +2-6 градусов из-за чего снег сменится кратковременным дождем.