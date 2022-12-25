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В Ростове прогнозируют снег с гололедом и потепление до +6 градусов 25 декабря

Сегодня, 05:31
Фото: rostovgazeta.ru
улица Большая Садовая, декабрь 2022 года
В Ростове в последнее воскресенье 2022 года синоптики прогнозируют пасмурную погоду с туманом, гололедицей, мокрым снегом и дождем, информацией об этом поделились синоптики.
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Погода

В СК УГМС сообщили, что в воскресенье, 25 декабря, в Ростовской области будет держаться пасмурная и туманная погода с умеренными осадками. Утром на дорогах будет держаться густой туман, а также появится ледяная корка, из-за чего водителям предстоит проявить повышенную осторожность. Кроме того, в первую половину дня возможно налипание мокрого снега на ветви деревьев и провода электропередач, однако уже ко второй половине дня воздух в Ростове-на-Дону прогреется до +2-6 градусов из-за чего снег сменится кратковременным дождем. 

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В это время в городе будет держаться достаточно теплая для конца декабря погода, а скорость ветра не превысит четырех метров в секунду. Эта погода сохранится и следующие три дня, из-за чего в первую половину рабочей недели ожидаются ежедневные дожди с мокрым снегом. 

Ранее в гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает ростовчан в конце 2022 года. 

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