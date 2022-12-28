О пожаре в здании 150-й мотострелковой дивизии рассказало издание Rostov. По его информации, это случилось в поселке Персиановском.
«Огонь очень быстро распространялся, уничтожая все на пути. Вспыхнуло построенное шесть лет назад двухэтажное здание», — сказано в сообщении.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в центре Ростова утром 17 декабря вспыхнул доходный дом картонного магната Гудермана. Подробности читайте в материале RostovGazeta.
Добавим, что в начале декабре пожарные тушили объятый огнем дом купцов Парамоновых.