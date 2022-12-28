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Корпус воинской части 150-й мотострелковой дивизии сгорел в Ростовской области

Сегодня, 11:27
Фото: Mil.ru
Корпус воинской части 150-й мотострелковой дивизии сгорел в Ростовской области
Рядом с Новочеркасском Ростовской области, по информации СМИ, произошел крупный пожар в воинской части.

О пожаре в здании 150-й мотострелковой дивизии рассказало издание Rostov. По его информации, это случилось в поселке Персиановском.

«Огонь очень быстро распространялся, уничтожая все на пути. Вспыхнуло построенное шесть лет назад двухэтажное здание», — сказано в сообщении.

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Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. 

Ранее в центре Ростова утром 17 декабря вспыхнул доходный дом картонного магната Гудермана. Подробности читайте в материале RostovGazeta

Добавим, что в начале декабре пожарные тушили объятый огнем дом купцов Парамоновых.

 

#Илья Протвинов#Пожар#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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