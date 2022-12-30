В четверг, 29 декабря, Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поделился планами о строительстве автострады, которая обеспечит транспортное сообщение новых субъектов Российской Федерации с Крымским полуостровом.
По его словам, новая автострада «Джанкой — Ростов» должна связать «Тавриду» с материковой Россией. В настоящий момент проводятся проектно-изыскательские работы.
Сообщается, что дорога начнется в Джанкое, направится в Чонгар к Геническу, Мелитополю, Мариуполю, Бердянску и приведет в Ростов. Врио губернатора уверен, что строительство новой дороге положительно скажется на экономике регионов.
Ранее стало известно, когда начнется строительство дороги из Ростова в Симферополь.