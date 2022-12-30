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На Дону появится новая трасса, которая свяжет Херсонскую область с Ростовом

Сегодня, 09:42
Фото: stroi.mos.ru/CC BY SA / wikimedia.org
На Дону появится новая трасса, которая свяжет Херсонскую область с Ростовом
Из Ростова построят автостраду в Херсонскую область, об этом сообщили в пресс-службе администрации нового субъекта Российской Федерации.

В четверг, 29 декабря, Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поделился планами о строительстве автострады, которая обеспечит транспортное сообщение новых субъектов Российской Федерации с Крымским полуостровом. 

По его словам, новая автострада «Джанкой — Ростов» должна связать «Тавриду» с материковой Россией. В настоящий момент проводятся проектно-изыскательские работы. 

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Сообщается, что дорога начнется в Джанкое, направится в Чонгар к Геническу, Мелитополю, Мариуполю, Бердянску и приведет в Ростов. Врио губернатора уверен, что строительство новой дороге положительно скажется на экономике регионов. 

Ранее стало известно, когда начнется строительство дороги из Ростова в Симферополь. 

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