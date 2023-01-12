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Сити-менеджер Логвиненко оценил планы ВСУ по нападению на Ростов-на-Дону

Сегодня, 15:02
Фото: rostov-gorod.ru
Сити-менеджер Логвиненко оценил планы ВСУ по нападению на Ростов-на-Дону
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко прокомментировал информацию о появлении карт ВСУ со схемами нападения на Ростов и Таганрог, прозвучало на встрече с журналистами.

Ранее СМИ писали, что на оставленных украинскими военными позициях нашли карты. На них якобы были отметки, которые говорили о планах пойти в наступление на Ростов и Таганрог.

Логвиненко заявил, что это просто желание, которое не получится реализовать. По его словам, еще в 2014 году в учебниках на Украине начали навязывать ненависть к России.

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«Мы не воюем с народом Украины. Российские бойцы гибнут от оружия НАТО», — уточнил градоначальник.

Он добавил, что решение о проведении спецоперации было вынужденным, но правильным.

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