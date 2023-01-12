Ранее СМИ писали, что на оставленных украинскими военными позициях нашли карты. На них якобы были отметки, которые говорили о планах пойти в наступление на Ростов и Таганрог.
Логвиненко заявил, что это просто желание, которое не получится реализовать. По его словам, еще в 2014 году в учебниках на Украине начали навязывать ненависть к России.
«Мы не воюем с народом Украины. Российские бойцы гибнут от оружия НАТО», — уточнил градоначальник.
Он добавил, что решение о проведении спецоперации было вынужденным, но правильным.