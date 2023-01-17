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Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

Стоимость всех товаров в Ростовской области выросла на 12% за год

Сегодня, 08:00
Фото: 1MI
Стоимость всех товаров в Ростовской области выросла на 12% за год
В Ростовской области стоимость всех товаров и услуг в декабрея 2022 года выросла по сравнению с таким же периодом 2021 года на 12,1%, сообщает Ростовстат.

За это время продовольственные товары подорожали на 12,1%. Платные услуги выросли в цене на 11,1%. 

Что касается продуктов, то хлеб стал дороже на 13%, макароны - 12%, рыба - 17%, молоко - 14%. Алкоголь вырос в цене на 9%, масло - на 15%. 

Сливочное масло и маргарин подорожали в Ростовской области за год до 53%
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За это время дешевле стали яйца - почти на 14%, овощи с фрукты - на 1,3%. Кроме того, зарубежный туризм стал дороже на 27%. 

Ранее стало известно, что жизненно необходимые препараты подорожали на 1,8% в Ростовской области в 2022 году. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке. 

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#Илья Протвинов#Цены#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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