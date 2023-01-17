Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
За это время продовольственные товары подорожали на 12,1%. Платные услуги выросли в цене на 11,1%.
Что касается продуктов, то хлеб стал дороже на 13%, макароны - 12%, рыба - 17%, молоко - 14%. Алкоголь вырос в цене на 9%, масло - на 15%.
За это время дешевле стали яйца - почти на 14%, овощи с фрукты - на 1,3%. Кроме того, зарубежный туризм стал дороже на 27%.
Ранее стало известно, что жизненно необходимые препараты подорожали на 1,8% в Ростовской области в 2022 году. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.