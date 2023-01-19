В четверг, 19 января, в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды. Скорость ветра составит 61 километр в час. Жителей региона просят быть предельно внимательными. Не становиться рядом с неустойчивыми конструкциями, а также не парковать авто в прямой близости к аварийным деревьям и рекламным щитам.