Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В четверг, 19 января, в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды. Скорость ветра составит 61 километр в час. Жителей региона просят быть предельно внимательными. Не становиться рядом с неустойчивыми конструкциями, а также не парковать авто в прямой близости к аварийным деревьям и рекламным щитам.
На дорогах региона вероятно образование гололеда. Поэтому водителям рекомендуется соблюдать все правила ПДД, не совершать опасных маневров и не превышать скорость движения.
Температура воздуха составит днем от -2 до +3 градусов, ночью же похолодает до -4 — -9 градусов.
Ранее климатолог Александр Иошпа назвал перепад температур в январе в Ростовской области историческим.