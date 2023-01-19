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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Скорость ветра в Ростовской области увеличится до 61 километра в час 19 января

Сегодня, 10:07
Фото: 54.mchs.gov.ru
Похолодание до -9 градусов и сильный ветер прогнозируются в Ростовской области, сообщили в региональном управлении МЧС России.
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Погода

В четверг, 19 января, в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды. Скорость ветра составит 61 километр в час. Жителей региона просят быть предельно внимательными. Не становиться рядом с неустойчивыми конструкциями, а также не парковать авто в прямой близости к аварийным деревьям и рекламным щитам.

На дорогах региона вероятно образование гололеда. Поэтому водителям рекомендуется соблюдать все правила ПДД, не совершать опасных маневров и не превышать скорость движения.

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Температура воздуха составит днем от -2 до +3 градусов, ночью же похолодает до -4 — -9 градусов.

Ранее климатолог Александр Иошпа назвал перепад температур в январе в Ростовской области историческим.

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#Виктория Прутковская#Погода#Новости#Ростовская область
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