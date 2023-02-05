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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

В Ростовской области в 2022 году выросли сбережения бизнеса и населения

5 февраля 2023, 09:22
Фото: 1MI
По состоянию на 1 января 2023 года сбережения жителей и бизнеса Ростовской области выросли на 18,3% до 1,2 триллиона рублей, сообщили в региональном Отделении Южного ГУ Банка России.

От общей суммы сбережений на счетах и вкладах 60% пришлось на деньги жителей региона. Это 704 миллиарда рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. Накопления индивидуальных предпринимателей выросли за год на 16,3% до 51 миллиарда рублей, организаций — почти на 42% до 266,3 миллиарда рублей, юридических лиц — на 12% до 119 миллиардов рублей.

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При этом кредитный портфель жителей региона вырос на 9,4% до 633 миллиардов рублей. Заметнее всего увеличились обязательства по ипотеке, на 18,6%.

Напомним, только Ростовское отделение Сбербанка в 2022 году выдало жилищных кредитов на 50,6 миллиарда рублей.

 

 

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