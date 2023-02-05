От общей суммы сбережений на счетах и вкладах 60% пришлось на деньги жителей региона. Это 704 миллиарда рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. Накопления индивидуальных предпринимателей выросли за год на 16,3% до 51 миллиарда рублей, организаций — почти на 42% до 266,3 миллиарда рублей, юридических лиц — на 12% до 119 миллиардов рублей.