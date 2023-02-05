Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
От общей суммы сбережений на счетах и вкладах 60% пришлось на деньги жителей региона. Это 704 миллиарда рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. Накопления индивидуальных предпринимателей выросли за год на 16,3% до 51 миллиарда рублей, организаций — почти на 42% до 266,3 миллиарда рублей, юридических лиц — на 12% до 119 миллиардов рублей.
При этом кредитный портфель жителей региона вырос на 9,4% до 633 миллиардов рублей. Заметнее всего увеличились обязательства по ипотеке, на 18,6%.
Напомним, только Ростовское отделение Сбербанка в 2022 году выдало жилищных кредитов на 50,6 миллиарда рублей.