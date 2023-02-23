Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В четверг, 23 февраля, будут заморозки с температурой до минус трех градусов. Ожидается облачная погода в регионе.
Ночью станет еще холоднее - до минус девяти градусов. В пятницу днем столбики термометров покажут около нуля градусов.
Далее начнется потепление и в субботу воздух прогреется до шести градусов. В воскресенье температура составит 16 градусов.
Осадков все эти дни не будет, но сохранится облачная погода. Потепление стоит ждать и на следующей неделе.
Ранее цены на такси увеличились в три раза в донской столице из-за выпавшего снега и гололеда.