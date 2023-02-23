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Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Сильная волна тепла до +16 °С придет в Ростовскую область на выходных с 26 февраля

23 февраля 2023, 08:08
Фото: 1mi
В Ростовской области на начавшихся выходных может резко потеплеть до плюс 16 градусов, заявили синоптики.

В четверг, 23 февраля, будут заморозки с температурой до минус трех градусов. Ожидается облачная погода в регионе.

Ночью станет еще холоднее - до минус девяти градусов. В пятницу днем столбики термометров покажут около нуля градусов.

Далее начнется потепление и в субботу воздух прогреется до шести градусов. В воскресенье температура составит 16 градусов.

Осадков все эти дни не будет, но сохранится облачная погода. Потепление стоит ждать и на следующей неделе. 

Ранее цены на такси увеличились в три раза в донской столице из-за выпавшего снега и гололеда.

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