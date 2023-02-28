Губернатор Ростовской области Голубев прокомментировал инциденты с подростками

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Напомним, за последние два дня в Ростове полиция разогнала уже две крупных сходки молодежных субкультур «ЧВК Редан» и «оффников», из-за увеличения активности молодежи ростовчане предположили, что у общественных беспорядков может быть какая-то цель.
Уже во вторник, 28 февраля, стало известно, что ситуация привлекла внимание областных властей и губернатора Василия Голубева. На совещании по профилактике экстремизма среди молодежи глава донского правительства отметил, что происходящее нельзя оставлять без внимания, и следует объединить усилия общества, чтобы помочь детям, попавшим под дурное влияние.
«Нельзя терять ни дня, надо продолжить взаимодействие с родителями, педагогами, ректорами — безусловно, в тесном контакте с правоохранительными структурами», — добавил Василий Голубев, сообщив, что стоит организовать оперативный обмен информацией между ведомствами и структурами власти.