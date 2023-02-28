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Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

Губернатор Ростовской области Голубев прокомментировал инциденты с подростками

28 февраля 2023, 16:12
Фото: Фото пресс-службы Губернатора Ростовской области
Губернатор Ростовской области Голубев прокомментировал инциденты с «ЧВК Редан»
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал власти, родителей и педагогов объединить усилия, чтобы наладить диалог с участниками акций и стычек «ЧВК Редан», об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Напомним, за последние два дня в Ростове полиция разогнала уже две крупных сходки молодежных субкультур «ЧВК Редан» и «оффников», из-за увеличения активности молодежи ростовчане предположили, что у общественных беспорядков может быть какая-то цель.

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Уже во вторник, 28 февраля, стало известно, что ситуация привлекла внимание областных властей и губернатора Василия Голубева. На совещании по профилактике экстремизма среди молодежи глава донского правительства отметил, что происходящее нельзя оставлять без внимания, и следует объединить усилия общества, чтобы помочь детям, попавшим под дурное влияние.

«Нельзя терять ни дня, надо продолжить взаимодействие с родителями, педагогами, ректорами — безусловно, в тесном контакте с правоохранительными структурами», — добавил Василий Голубев, сообщив, что стоит организовать оперативный обмен информацией между ведомствами и структурами власти.

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