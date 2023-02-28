Губернатор Ростовской области Голубев прокомментировал инциденты с подростками

Уже во вторник, 28 февраля, стало известно, что ситуация привлекла внимание областных властей и губернатора Василия Голубева. На совещании по профилактике экстремизма среди молодежи глава донского правительства отметил, что происходящее нельзя оставлять без внимания, и следует объединить усилия общества, чтобы помочь детям, попавшим под дурное влияние.