rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Ростов-на-Дону с 9 по 12 марта будет заливать дождями

8 марта 2023, 13:55
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в ближайшие несколько дней ожидается дождливая погода, сообщили синоптики.

Осадки начнутся с 9 числа и прекратятся только к вечеру 12 марта. Средняя температура в эти дни составит 13 градусов.

В ночное время столбики термометров будут показывать восемь градусов. Ветер в городе может усилиться до пяти метров в секунду.

Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодой
Узнать подробнее

В понедельник, 13 марта, будет облачно с максимальной температурой 9 градусов. Во вторник воздух прогреется до 13 градусов.

Ранее власти Ростова выявили более 150 нарушений в уборке территорий от снега. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодойВ Ростове создали оперштаб для ликвидации последствий непогоды 14 февраляВыезд на Западное шоссе из Батайска не откроют до конца февраля из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Прогноз погоды
Подпишитесь
Врач объяснил, чем опасны перепады температур для жителей Ростовской области
Вчера, 20:25
Донские власти пообещали к 1 мая отремонтировать дороги Ростовской области после зимы
Вчера, 16:20
Для внушаемых: физиолог Кондупьян рассказала, как магнитные бури влияют на ростовчан
Вчера, 20:18
Пробки парализовали движение в Ростове-на-Дону перед 8 Марта
Вчера, 14:28
«Время Родину защищать»: ростовчане поддержали идею Бородая обучать всех стрельбе
Сегодня, 06:19
В Ростове участницы движения «Катюша» призвали дончан сдать кровь для бойцов СВО
Вчера, 14:51