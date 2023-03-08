Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Осадки начнутся с 9 числа и прекратятся только к вечеру 12 марта. Средняя температура в эти дни составит 13 градусов.
В ночное время столбики термометров будут показывать восемь градусов. Ветер в городе может усилиться до пяти метров в секунду.
В понедельник, 13 марта, будет облачно с максимальной температурой 9 градусов. Во вторник воздух прогреется до 13 градусов.
Ранее власти Ростова выявили более 150 нарушений в уборке территорий от снега. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.