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Posted Сегодня, 17:44

Published Сегодня, 17:44

Modified Сегодня, 17:46

Updated Сегодня, 17:46

Следственный комитет проверит информацию об избиении подростка арматурой в Ростове

27 марта 2023, 17:44
Фото: Следственный комитет России по Ростовской области
Следственный комитет проверит факт избиения подростка на детской площадке в Ростове
Следственный комитет России по региону организовал проверку по факту нападения на подростка на детской площадке в Ростове, сообщается на сайте ведомства.

Пользователи соцсетей опубликовали видео жуткого избиения подростка толпой взрослых мужчин на окраине Ростова. Им не понравилась татуировка на теле молодого человека в виде паутины на локте. Из-за нее они решили избить парня арматурой прямо на детской площадке.

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Следственный комитет России по Ростовской области уже организовал проверку по факту инцидента. «Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в ведомстве.

Ранее проверку по факту избиения подростка организовало и управления МВД России по Ростовской области.

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