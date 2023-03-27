Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Пользователи соцсетей опубликовали видео жуткого избиения подростка толпой взрослых мужчин на окраине Ростова. Им не понравилась татуировка на теле молодого человека в виде паутины на локте. Из-за нее они решили избить парня арматурой прямо на детской площадке.
Следственный комитет России по Ростовской области уже организовал проверку по факту инцидента. «Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в ведомстве.
Ранее проверку по факту избиения подростка организовало и управления МВД России по Ростовской области.