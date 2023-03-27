Пользователи соцсетей опубликовали видео жуткого избиения подростка толпой взрослых мужчин на окраине Ростова. Им не понравилась татуировка на теле молодого человека в виде паутины на локте. Из-за нее они решили избить парня арматурой прямо на детской площадке.