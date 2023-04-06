В ответ на эти замечания губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что источником проблем в городе стала застройка десятилетней давности. По словам главы региона, в 2010-ых застройщики могли не задумываться о строительстве социальных объектов, а теперь властям приходится восполнять потребность населения в школах и детских садах, о которой не думали строители и продавцы жилья на окраинах Ростова.