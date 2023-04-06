Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
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В четверг, 6 апреля, стало известно, что Фарида Калюжина приступит к исполнению обязанностей председателя Ростовского областного суда с завтрашнего дня.
Сообщается, что последние два года Калюжина занимала должность зампредседателя областного суда, а ее карьера началась с должности помощника прокурора. С 2006 года женщина работала судьей в Ростовском областном суде.
Эти кадровые перестановки СМИ связывают с недавними скандальными слухами об обысках в доме бывшей начальницы и предшественницы Калюжиной Елены Золотаревой.
Информация об обысках, аресте и отставке Золотаревой пока не получила официального подтверждения, а потому реальные причины увольнения судьи будут уточняться.
На заседании правительства Ростовской области власти подняли вопрос о нехватке мест в образовательных учреждениях Ростова-на-Дону. Речь идет о школах и садах, которых остро не хватает в отдаленных Ростова для обеспечения полного приема желающих на обучение в учреждениях дошкольного и среднего образования.
Депутаты отметили, что рост жилищного строительства в Ростове действительно является важным показателем, но количество сдаваемого в эксплуатацию жилья значительно превышает возможности существующей социальной инфраструктуры, из-за которой, например, дети в Левенцовке недавно не смогли попасть в первый класс.
В ответ на эти замечания губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что источником проблем в городе стала застройка десятилетней давности. По словам главы региона, в 2010-ых застройщики могли не задумываться о строительстве социальных объектов, а теперь властям приходится восполнять потребность населения в школах и детских садах, о которой не думали строители и продавцы жилья на окраинах Ростова.
В Ставрополе местные патриотически настроенные активисты обратились к главе Минкульта региона Татьяне Лихачевой с просьбой отменить концерты ростовского рэпера Басты. Причиной этого автор обращения назвал пренебрежение артиста происходящим на Донбассе, а также потенциальную угрозу того, что Баста может предать интересы страны.