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Два человека заживо сгорели в станице в Ростовской области в апреле

17 апреля 2023, 12:30
Фото: 1MI
Два человека заживо сгорели в станице в Ростовской области в апреле
В Ростовской области произошел пожар, который унес жизни двух человек, сообщили в УМЧС по региону.

Происшествие случилось в ночное время в станице Романовской на улице Степной. Здесь на площади 20 квадратных метров загорелась летняя кухня.

«Огонь удалось ликвидировать в течение 20 минут. При пожаре сгорели двое мужчин в возрасте 42 и 38 лет», — сказано в сообщении.

Следком Ростовской области назвал основные причины гибели дончан в пожарах
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Отмечается, что к ликвидации огня привлекли семь человек, которым потребовались две единицы техники.

Ранее Следком Ростовской области назвал основные причины гибели дончан в пожарах. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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