Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Происшествие случилось в ночное время в станице Романовской на улице Степной. Здесь на площади 20 квадратных метров загорелась летняя кухня.
«Огонь удалось ликвидировать в течение 20 минут. При пожаре сгорели двое мужчин в возрасте 42 и 38 лет», — сказано в сообщении.
Отмечается, что к ликвидации огня привлекли семь человек, которым потребовались две единицы техники.
Ранее Следком Ростовской области назвал основные причины гибели дончан в пожарах. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.