Рабочие собираются заняться переподключением водовода на улице Тибетской, а потому подача холодной воды будет приостановлена 3 мая с 09.00 мск, вода будет отсутствовать сутки — до 09.00 мск следующего дня в границах улиц Тибетской, Пришкольной и переулка Измаильского.