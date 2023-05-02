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В Ростове жители Ворошиловского района на сутки останутся без воды с 9 утра 3 мая

2 мая 2023, 13:25
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
В Ростове жители Ворошиловского района на сутки останутся без воды с 3 мая
В Ростове жителей Ворошиловского районе предупредили о плановом отключении холодной воды на сутки из-за переподключения водовода, подробностями о графике и границах отключения поделились в АО «Ростовводоканал».

Представители компании предупредили жителей Ворошиловского района Ростова-на-Дону о запланированном отключении водоснабжения в среду, 3 мая.

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Рабочие собираются заняться переподключением водовода на улице Тибетской, а потому подача холодной воды будет приостановлена 3 мая с 09.00 мск, вода будет отсутствовать сутки — до 09.00 мск следующего дня в границах улиц Тибетской, Пришкольной и переулка Измаильского.

После этого аналогичные ограничения ожидают жителей Первомайского района из-за строительства моста.

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