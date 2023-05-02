Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Представители компании предупредили жителей Ворошиловского района Ростова-на-Дону о запланированном отключении водоснабжения в среду, 3 мая.
Рабочие собираются заняться переподключением водовода на улице Тибетской, а потому подача холодной воды будет приостановлена 3 мая с 09.00 мск, вода будет отсутствовать сутки — до 09.00 мск следующего дня в границах улиц Тибетской, Пришкольной и переулка Измаильского.
После этого аналогичные ограничения ожидают жителей Первомайского района из-за строительства моста.