rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Изображение материала

В Ростове нечистоты стекают в новое озеро с утками

7 мая 2023, 08:40
Фото: 1MI
В Ростове нечистоты стекают в новое озеро с уточками и рыбками

В Ростове балку Рябинина на Западном заливает сточными водами

Сточные воды стекают в небольшое озеро балки имени адмирала Рябинина в Ростове, жалуются местные жители в соцсетях.

В сообщении говорится, что на Малиновского прорвало канализацию и нечистоты попадают прямо в новое озеро, где «обитают уточки и рыбы».

«Там всегда воняло канализацией», - отмечают пользователи соцсети.

«Озеро будет мертвым»: эколог оценил появление озера из сточных вод в Левенцовке
Узнать подробнее

Ростовчане отмечают, что в этом месте всегда пахнет нечистотами. Причем запах может достигать даже центра города.

Ранее стало известно, что городские власти собираются перекрывать техникой улицу Малиновского в Советском районе при сильных ливнях. Такие меры будут предприняты, чтобы не допустить подтопления в этом месте.

Читайте также:
Ростовчане заявили об утонувшей во время потопа женщине днем 28 апреля
Читайте также:
«Можно на байдарках сплавляться»: ростовчане заявили о сильном потопе в Нахичевани
#Ливень в Ростове#Загрязнение экологии#Озеро#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
«Спящие консервы»: депутат Госдумы рассказал о диверсантах ВСУ в Ростовской области
Сегодня, 09:59
Из-за экстремальной жары синоптики прогнозируют рост пожаров в Ростовской области
Сегодня, 09:56
«Не только Ворошиловский мост»: Вассерман рассказал о целях ВСУ по Ростовской области
Сегодня, 08:44
СК РФ сообщил подробности гибели выпавшего из окна 4-летнего мальчика в Волгодонске
Сегодня, 08:42
В Ростове задержанные полицейские ОП №4 готовы сдать прокурора Ленинского района
Сегодня, 08:03