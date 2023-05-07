В Ростове нечистоты стекают в новое озеро с утками

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
В сообщении говорится, что на Малиновского прорвало канализацию и нечистоты попадают прямо в новое озеро, где «обитают уточки и рыбы».
«Там всегда воняло канализацией», - отмечают пользователи соцсети.
Ростовчане отмечают, что в этом месте всегда пахнет нечистотами. Причем запах может достигать даже центра города.
Ранее стало известно, что городские власти собираются перекрывать техникой улицу Малиновского в Советском районе при сильных ливнях. Такие меры будут предприняты, чтобы не допустить подтопления в этом месте.