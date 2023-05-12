Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
По информации полиции, задержана этническая преступная группа из числа лиц цыганской национальности. В апреле в хуторе Топилин фигуранты пробрались в чужой дом и напали на женщину, после чего забрали ценные вещи.
Аналогичное преступление подельники совершили в Морозовске, где угрожали местной жительнице расправой и поджогом ее дома. Они забрали веревку, будильник, медаль «Ветеран труда», две медали «Дети Войны».
Фигуранты успели совершить еще одно похожее нападение, после чего их задержали и заключили под стражу. Часть похищенного имущества удалось изъять.
Ранее в Ростове раскрыли деятельность банды взяточников, получивших за услуги 12 миллионов рублей.