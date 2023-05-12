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Банду задержали в Ростовской области за нападение на пожилых женщин

12 мая 2023, 08:03
Фото: 1MI
Банду задержали в Ростовской области за нападение на пожилых женщин
В Ростовской области задержали четырех человек, которые нападали на пожилых женщин, сообщили в УМВД по региону.

По информации полиции, задержана этническая преступная группа из числа лиц цыганской национальности. В апреле в хуторе Топилин фигуранты пробрались в чужой дом и напали на женщину, после чего забрали ценные вещи.

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Аналогичное преступление подельники совершили в Морозовске, где угрожали местной жительнице расправой и поджогом ее дома. Они забрали веревку, будильник, медаль «Ветеран труда», две медали «Дети Войны».

Фигуранты успели совершить еще одно похожее нападение, после чего их задержали и заключили под стражу. Часть похищенного имущества удалось изъять.

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