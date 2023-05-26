Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
У него поинтересовались, правда ли «Вагнер» может стать спонсором женской баскетбольной команды. При этом якобы название клуба может поменяться на «Вагнер».
В пресс-службе ответили, что никаких писем не получали от спортивного клуба. Между тем, у ЧВК нет программы спонсорства подобных команд.
«У нас на данный момент огромное количество других проблем», — сказано в сообщении.
Ранее появилась информация, что более 3,6 миллиона рублей хотят взыскать с футбольного клуба ростовского рэпера Басты. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.