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Пригожин заявил, что не будет спонсировать донской баскетбольный клуб «Платов»

26 мая 2023, 07:45
Фото: pixabay.com
Пригожин не будет спонсировать донской баскетбольный клуб
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не получал письма от баскетбольного клуба «Платов» с просьбой о помощи, сообщает Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».

У него поинтересовались, правда ли «Вагнер» может стать спонсором женской баскетбольной команды. При этом якобы название клуба может поменяться на «Вагнер».

В пресс-службе ответили, что никаких писем не получали от спортивного клуба. Между тем, у ЧВК нет программы спонсорства подобных команд.

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«У нас на данный момент огромное количество других проблем», — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что более 3,6 миллиона рублей хотят взыскать с футбольного клуба ростовского рэпера Басты. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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