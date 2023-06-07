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Совфед поддержал отказ от договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

7 июня 2023, 09:38
Фото: Solundir/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Совфед поддержал отказ от договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе
В Совфеде поддержали денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в сфере использования Азовского моря и Керченского пролива, об этом сообщил портал ТАСС.

На последнем пленарном заседании Совфед одобрил инициативу по денонсации [прим. редакции — отказу] от заключенного с Украиной договора об использовании Азовского моря и Керченского пролива.

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Причиной этого стал факт того, что после перехода четырех регионов в состав России Украина утратила доступ к морю и потеряла статус прибрежного государства. Проект 24 мая внес на рассмотрение президент России Владимир Путин, уже 1 июня было принято решение денонсировать договор после 20 лет его существования.

Ранее в районе Азовского моря сбили беспилотник ВСУ.

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