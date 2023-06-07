Совфед поддержал отказ от договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
На последнем пленарном заседании Совфед одобрил инициативу по денонсации [прим. редакции — отказу] от заключенного с Украиной договора об использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Причиной этого стал факт того, что после перехода четырех регионов в состав России Украина утратила доступ к морю и потеряла статус прибрежного государства. Проект 24 мая внес на рассмотрение президент России Владимир Путин, уже 1 июня было принято решение денонсировать договор после 20 лет его существования.
Ранее в районе Азовского моря сбили беспилотник ВСУ.