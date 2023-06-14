Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Оганес Бабаджанян работает частным детективом более десяти лет. В профессию он пришел после службы в правоохранительных органах. История типичная для подавляющего большинства частных сыщиков.
Оганес рассказывает, для того, чтобы стать детективом, необходимо получить лицензию от Росгвардии. Только она дает официальное право предоставления такого рода услуг. Чтобы ее получить, соискатель должен иметь за плечами более пяти лет оперативного стажа в правоохранительных органах и юридическое образование. Также для получения лицензии необходимо пройти специальные подготовительные курсы в Москве или Санкт-Петербурге.
Разумеется, частный сыщик не должен иметь судимостей и стоять на учете в МВД.
Как правило, частное детективное агентство не ограничивается одним детективом. У большинства сыщиков есть помощники и узко-профильные специалисты, например, полиграфологи.
Оганес рассказывает, что ему часто звонят желающие работать помощниками частного детектива. Однако он отдает предпочтение специалистам, проверенным годами совместной работы. «Людей с улицы я не беру. Основополагающим фактором является мое доверие к ним», — говорит сыщик.
Спектр услуг частного детектива весьма широк: от поиска угнанной машины до возвращения из другой страны похищенного ребенка, от вычисления номера телефона обычного прохожего до поиска пропавшего человека для передачи «Жди меня».
«Самые частые обращения, конечно же, связаны с супружеской неверностью. Виды обращений чересчур обширны. Я до сих пор могу удивиться какому-то звонку. Хотя кажется, я видел уже почти все», — признается Бабаджанян. Однако даже к самым неординарным запросам он относится серьезно, ведь от его работы может зависеть жизнь человека.
Детективы обязуются соблюдать конфиденциальность клиентов. Их личные данные и конкретные нюансы обращений не раскрываются. «Мы как священники. К нам пришли, мы помогли, и это осталось между нами», — говорит детектив.
Каждый частный сыщик по-своему выставляет цены на свои услуги. Кто-то берет сразу 100% от оплаты, другие выставляют счет уже после окончания расследования. Стоимость услуг зависит от сложности дела. Сначала детектив ведет беседу с потенциальным клиентом, оценивает свои усилия и необходимые для расследования ресурсы, а затем называет конечную сумму. «Прайса не существует. Одинаковых задач не бывает», — заключает собеседник издания. Максимальная сумма, которую он брал за свои услуги, составила полтора миллиона рублей. Это вознаграждение он получил как раз за возвращение из Египта похищенного у ростовчанки отцом-арабом сына.
Криминальные дела, связанные с расправой над людьми, частные сыщики стараются не брать. Такого рода расследования требуют провести целый комплекс мероприятий, на которые по закону имеют право только правоохранительные органы. Эксперт добавляет, что, если детектив берется за уголовное дело, он обязан уведомить об этом полицию.
«Зачастую сотрудники полиции хотят переложить всю работу на нас. „Вы сделайте — мы отчитаемся“ — примерно так это работает. Поэтому я не сторонник взаимоотношений с органами», — говорит Оганес Бабаджанян.
Закон при этом строго ограничивает полномочия частных детективов. Они не имеют права представляться сотрудниками полиции, для частных сыщиков ограничен доступ к базам данных МВД. В суде информация, полученная детективами, также не учитывается.
Лицензия частных детективов также запрещает следить за людьми. Наблюдать за человеком можно, если это не принесет вреда его здоровью. Клиенту можно только продемонстрировать на устройстве материалы слежки за тем или иным человеком, передать их — нельзя. Также если детективы во время наблюдения устанавливают, что человек занимается противозаконной деятельностью, например, распространением наркотиков, они обязаны доложить об этом в полицию.
«На самом деле детективная деятельность во многом подразумевает фантазию. Лицензия, которую получают в Росгвардии, не дает нам никаких полномочий, а лишь обязательства. Мы по сути гражданские люди. Нам приходиться фантазировать в меру своего опыта, чтобы добывать ту или иную информацию», — делится сыщик.
Однако у частных детективов есть и своеобразные поблажки. Например, их не привлекают к охране общественного порядка на массовых мероприятиях.
Также, по мнению эксперта, для детектива, вопреки стереотипам, не важны связи в правоохранительных органах. Сотрудникам полиции невыгодно сотрудничать с частными сыщиками, так как это может создать проблемы для них самих.
Жесткие ограничения имеются у детективов и в плане использования оборудования. Например, распространенные в российских детективных сериалах пуговицы или ручки с камерами, прослушивающие устройства, трекеры могут стать причиной возбуждения сразу нескольких уголовных дел в отношении частного сыщика. Собеседник издания уточняет, что даже при большом желании их не получится купить из заграницы. За заказ подобных устройств задержать могут прямо на почте при получении посылки.
«Из того, что показывают в фильмах, примерно 1% имеет отношение к реальности. В наше время каких-то камер специальных или еще чего-то не нужно. Мы снимаем банально на хороший телефон. Этого вполне достаточно», — говорит Оганес Бабаджанян.
Спецсубъекты
Есть сразу несколько категорий людей, в отношении которых детективам запрещается проводить расследования. Это, прежде всего, военнослужащие, сотрудники судов, прокуратуры, МВД, ФСБ, чиновники. Их называют «спецсубъектами». «Первый мой вопрос в рамках любого расследования — какой трудовой деятельностью занимается лицо, по которому мы работаем? По новому законодательству, и жена военного является спецсубъектом», — говорит спикер.
«А кепка у вас как у инспектора Гаджета?»
«О детективной деятельности в мире уведомлены 4% людей. Бывает, люди мне звонят и говорят: „Здравствуйте, а у вас лупа большая?“, „Какого цвета у вас плащ?“, „А кепка у вас как у инспектора Гаджета?“. Люди не осведомлены о нас», — сетует собеседник.
При этом, по словам специалиста, не каждый может заниматься детективной работой: «Очень часто мы ходим по лезвию ножа. Один случай из практики. Обратился человек с просьбой найти другого человека. Специалист задачу выполнил, звонит клиенту, сбрасывает фотографию с местоположением разыскиваемого. Тот говорит: „Замечательно, плачу в пять раз больше, задержи его там“. Специалист из алчности соглашается. Подкараулив человека у выхода на лестничную клетку, он толкает его обратно, проникая в частную собственность. Приезжает клиент и из ружья стреляет в разыскиваемого. Детектив, таким образом, стал соучастником преступления. На восемь лет посадили пацана».
Детектив рассказывает, что часто ему приходится выслушивать неадекватные просьбы и откровенные небылицы. «Каждый четвертый звонящий психологически не здоров. Побеседовав с ним минут пять, ты понимаешь, что откажешь ему», — отмечает Оганес Бабаджанян. «Звонит мне женщина и говорит: „Из соседнего дома меня излучают две антенны. Я чувствую недомогание, тошноту и головную боль“. Я решил женщину поддержать, спрашиваю: „Что-то уже предприняли в этой ситуации?“. Она ответила, что обратилась в полицию. Я спрашиваю: „И как? Помогло?“. Отвечает: „Антенн стало четыре“».
Эксперт добавляет, что иногда ведет с людьми разговор на волнующие их темы, чтобы просто успокоить. Однажды детективу даже пришлось пару дней жить у одной из клиенток. Ей казалось, что ее душу похищают инопланетяне, а человек рядом поможет ей спастись от них. «Я согласился, потому что элементарный разговор со мною и понимание того, что никаких инопланетян нет, продлит ее жизнь. После двух суток „оперативных мероприятий“ она сказала: „Я поняла, как вы сильны. Они вас испугались. Я оборудую вам комнату, вы будете со мной жить“. Я поблагодарил и сказал, что в моей помощи нуждаются и другие люди».
Важные связи среди бомжей
В практике Оганеса Бабаджаняна есть два нераскрытых дела. Он не смог физически найти двух людей, так как они стали бомжами. При этом часто сами люди без определенного места жительства могут помочь найти пропавших, отмечает эксперт: «Бомжи — это определенная иерархия. Это каста. Бомжи владеют очень важной информацией».
Детектив находит «главного» среди бомжей и рассказывает ему о своем расследовании. Тот может рассказать о местоположении разыскиваемого или дать его контакты. Взамен от детектива требуется честность и бутылка водки. «Бомжи — это люди, с которыми нужно быть максимально честным. Если они эту честность увидят, они тебе помогут», — заключает эксперт.
Влияние спецоперации
В последнее время на работу частных детективов в Ростовской области стала влиять и СВО. «Сотрудники спецслужб соседней страны пытаются под всякими вымышленными предлогами узнать информацию о своих гражданах или военнопленных. Естественно, на корню это все пресекается», — говорит эксперт.
Оганес Бабаджанян рассказывает, что сотрудницы спецслужб Украины начинают переписку с жителями Ростовской области, влюбляют их в себя, а затем под различными предлогами просят сфотографировать стратегически важные объекты. «Якобы там в соседнем доме она прожила 15 лет, и ей бы очень хотелось с разных ракурсов посмотреть, как там все устроено. Ни в коем случае на это нельзя поддаваться. Если из десяти хотя бы один согласится, это грозит нам прилетевшей ракетой», — предупреждает собеседник.
Отсутствие перспектив
Собеседник издания отмечает, что из-за устаревшей законодательной базы перспектив развития у частного сыска в Ростовской области практически нет, а подвижек к изменению законов пока не предвидится. Всего в России лицензированных частных детективов около тысячи. Ради столь малочисленных представителей сферы менять устоявшиеся десятилетиями законы навряд ли будут, полагает сыщик.
«Перспектив развития этого бизнеса, а это именно бизнес, в Ростовской области я не вижу. Законы, регламентирующие детективную деятельность, были изданы еще в 1992 году. С тех пор они ни разу не корректировались. О какой перспективе может идти речь? Ее нет просто. Перспектива у каждого специалиста должна быть одна — достойно выполнять свою работу», — заключил детектив.