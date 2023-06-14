Эксперт добавляет, что иногда ведет с людьми разговор на волнующие их темы, чтобы просто успокоить. Однажды детективу даже пришлось пару дней жить у одной из клиенток. Ей казалось, что ее душу похищают инопланетяне, а человек рядом поможет ей спастись от них. «Я согласился, потому что элементарный разговор со мною и понимание того, что никаких инопланетян нет, продлит ее жизнь. После двух суток „оперативных мероприятий“ она сказала: „Я поняла, как вы сильны. Они вас испугались. Я оборудую вам комнату, вы будете со мной жить“. Я поблагодарил и сказал, что в моей помощи нуждаются и другие люди».