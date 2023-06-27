Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
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Updated Сегодня, 08:15
Эти работы позволят обеспечить бесперебойное и качественное теплоснабжение горожан. Замглавы региона Игорь Сорокин рассказал, что реализация проекта должна завершиться в следующем году.
В рамках проекта предусмотрены замена главного оборудования и реконструкция здания. Кроме того, специалисты проведут комплекс природоохранных мероприятий, исключающих попадание стоков с территории станции в реку Темерник.
Ранее стало известно, что около 3,5 миллиарда рублей вложат в модернизацию системы водоснабжения Новочеркасска.