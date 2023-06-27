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Почти 1 млрд рублей потратят на реконструкцию насосной станции в Ростове

27 июня 2023, 08:13
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону планируется пложить 930 миллионов рублей в реконструкцию перекачивающей насосной станции «Темерник», сообщили в правительстве региона.

Эти работы позволят обеспечить бесперебойное и качественное теплоснабжение горожан. Замглавы региона Игорь Сорокин рассказал, что реализация проекта должна завершиться в следующем году.

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В рамках проекта предусмотрены замена главного оборудования и реконструкция здания. Кроме того, специалисты проведут комплекс природоохранных мероприятий, исключающих попадание стоков с территории станции в реку Темерник.

Ранее стало известно, что около 3,5 миллиарда рублей вложат в модернизацию системы водоснабжения Новочеркасска.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Реконструкция в Ростове#Насосы в Ростове#Траты миллиарда
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