В администрации города не стали отрицать, что существует большая нехватка воды, но отметили, что благодаря недавним ливням ситуация в эти дни немного улучшилась. Там также добавили, что в 2022 году пробурили и запустили две новые скважины, но этого все равно не хватает, так как в июне потребление воды резко возросло из-за курортного сезона.