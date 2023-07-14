Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
По словам активистки, уже месяц несколько тысяч местных жителей жалуются на проблемы с водоснабжением. У кого-то вода появляется с перебоями, у других она отсутствует полностью.
«Это очень наболевшая проблема. В горах воды нет вообще, а в центре идет с перерывами. Хотя там административные здания, многоэтажки. Раньше тоже были проблемы, но такого как сейчас не было никогда», — говорит собеседница.
Шостак отмечает, что воду жителям Горячего Ключа стали подвозить с территории всего края. Людям приходится сидеть и целыми днями ждать водовоз. А те, кто в это время находится на работе, вообще не имеют возможности получить необходимый ресурс.
При этом горожане недовольны очередным повышением тарифов на коммунальные ресурсы и считают его необоснованным. Они не понимают, почему приходится платить немалые деньги за воду, которой нет у них в кранах.
В администрации города не стали отрицать, что существует большая нехватка воды, но отметили, что благодаря недавним ливням ситуация в эти дни немного улучшилась. Там также добавили, что в 2022 году пробурили и запустили две новые скважины, но этого все равно не хватает, так как в июне потребление воды резко возросло из-за курортного сезона.
Чтобы повлиять на ситуацию, активисты согласовали в администрации митинг, который пройдет 15 июля на стадионе «Юность» по адресу ул. Ленина, 90. Люди планируют потребовать от местных чиновников модернизировать коммунальные сети на курорте, обосновать увеличение стоимости за пользование ресурсами и отказ от введения режима ЧС техногенного характера.
Общественница добавила, что в тот же день и то же время возле городской администрации пройдет концерт в поддержку участников СВО. А значит у представителей власти будет причина не пойти на митинг, ссылаясь на более важное мероприятие.
«Люди хотят диалога с властью. Пригласили главу города и депутатов. Но теперь у них будет возможность отказаться», — заключила Шостак.
Ранее RostovGazeta писала, что жители Ростова угрожают властям митингом из-за отсутствия горячей воды на ЗЖМ.