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Обломки ракеты, сбитой в Азовском районе, упали на жилой дом в селе Самбек

28 июля 2023, 15:21
Фото: Иллюстрация / 82.mchs.gov.ru
Обломки ракеты, сбитой в Азовском районе, упали на жилой дом в селе Самбек
Обломки ракеты, сбитой над Азовским районом, приземлились в Неклиновском районе, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В Ростовской области за прошедший день дважды сработала система ПВО. В первый раз она сбила ракету над Таганрогом, второй раз — над Азовским районом. Обломки последней упали в соседнем Неклиновском районе, в селе Самбек. Там пробило крышу дома. Однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

В Таганроге же обломки упали в центре города. Как минимум, 15 человек пострадали. Разрушены стена и кровля местного музея, рамы выбило в окнах и балконах близлежащих домов.

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В Минобороны прошедшую атаку уже назвали терактом.

Ранее появились кадры работы системы ПВО в Азовском районе Ростовской области.

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