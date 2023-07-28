В Ростовской области за прошедший день дважды сработала система ПВО. В первый раз она сбила ракету над Таганрогом, второй раз — над Азовским районом. Обломки последней упали в соседнем Неклиновском районе, в селе Самбек. Там пробило крышу дома. Однако, к счастью, обошлось без пострадавших.