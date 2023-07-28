Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
В Ростовской области за прошедший день дважды сработала система ПВО. В первый раз она сбила ракету над Таганрогом, второй раз — над Азовским районом. Обломки последней упали в соседнем Неклиновском районе, в селе Самбек. Там пробило крышу дома. Однако, к счастью, обошлось без пострадавших.
В Таганроге же обломки упали в центре города. Как минимум, 15 человек пострадали. Разрушены стена и кровля местного музея, рамы выбило в окнах и балконах близлежащих домов.
В Минобороны прошедшую атаку уже назвали терактом.
Ранее появились кадры работы системы ПВО в Азовском районе Ростовской области.