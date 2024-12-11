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Сбитая ракета

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2024
Юрий Слюсарь приехал на котельную в Таганроге, попавшую под ракетный обстрел
11 декабря, 14:30
Насчитали не меньше 20 взрывов: что уже известно о ракетной атаке на Таганрог
11 декабря, 12:01
Ракетой пытались ударить ВСУ по Ростовской области
21 августа, 01:57
Обломки украинской ракеты С-200 упали в Новочеркасске
25 марта, 15:36
В Сеть попало видео уничтожения крылатой ракеты в Таганрогском заливе
30 января, 16:01
У берега в Таганроге нашли обломки украинской ракеты
30 января, 05:23
2023
«Прям жесть, все разрушено»: жители Таганрога рассказали, как произошел взрыв 28 июля
29 июля 2023, 12:54
Обломки ракеты, сбитой в Азовском районе, упали на жилой дом в селе Самбек
Обломки ракеты, сбитой над Азовским районом, приземлились в Неклиновском районе, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
28 июля 2023, 15:21
Очевидцы опубликовали видео упавшей ракеты в Азовском районе 28 июля
Система ПВО сбила ракету над Азовским районом 28 июля, в этот же день ракету поразили над Таганрогом, сообщил губернатор Василий Голубев.
28 июля 2023, 15:07
Губернатор Голубев рассказал, как Ростовскую область защищают от прилета ракет
Военные бесперебойно осуществляют работу по охране неба над Ростовской областью от прилета ракет, заявил губернатор Василий Голубев.
28 июля 2023, 12:17
Губернатор Голубев рассказал о случаях работы ПВО в Ростовской области
Система ПВО в Ростовской области успела сбить уже несколько ракет в небе над регионом, заявил губернатор Василий Голубев.
28 июля 2023, 12:17
Власти в Донецке заявили о 40 атаках на город со стороны Украины
В Донецке Ростовской области было около 40 прилетов со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале глава администрации города Роман Кураев.
10 июля 2023, 13:14
Целью ракетного удара ВСУ по Ростовской области был военный аэродром Морозовска
Целью атаки украинской ракеты по Ростовской области 9 июля мог стать военный аэродром Морозовска, об этом сообщил начальник Главного штаба ВКС Виктор Афзалов.
10 июля 2023, 07:37

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