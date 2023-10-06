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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Градостроительный совет из чиновников и архитекторов заработает в Ростовской области

Градостроительный совет из чиновников и архитекторов заработает в Ростовской области

6 октября 2023, 12:40
Фото: Midjourney
Градостроительный совет из чиновников и архитекторов заработает в Ростовской области

Совет по градостроительству создадут в Ростовской области

При Минстрое Ростовской области заработает градостроительный совет, документ об его учреждении опубликован на портале правовой информации региона.

При министерстве строительства Ростовской области заработает архитектурно-градостроительный совет. Он займется подготовкой рекомендаций по разработке нормативных и технических документов. Также он будет предлагать изменения для документов по территориальному планированию.

Чиновники Минстроя при это не будут обязаны следовать предложениям совета. Его работа носит исключительно рекомендательный характер.

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Председателем градостроительного совета станет главный архитектор области Григорий Алексеев-Малахов. Его замом назначена начальник управления территориального развития региона Ирина Заколотнева.

Помимо них, в совет вошли главный архитектор Ростова Юрий Берестов, архитекторы и профессоры Сергей Алексеев и Александр Бояринов, архитектор Сергей Трухачев, а также председатель правления Ростовской организации «Союз архитекторов России» Алексей Полянский и председатель Ассоциации строителей Дона Евгений Ивакин.

Периодичность заседаний совета будет определять его председатель. Приглашать туда будут и чиновников.

Ранее стало известно, что очередной ЖК в Ростове построит компания, которую пытались признать банкротом.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Архитектура#RostovGazeta
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