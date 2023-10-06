Градостроительный совет из чиновников и архитекторов заработает в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
При министерстве строительства Ростовской области заработает архитектурно-градостроительный совет. Он займется подготовкой рекомендаций по разработке нормативных и технических документов. Также он будет предлагать изменения для документов по территориальному планированию.
Чиновники Минстроя при это не будут обязаны следовать предложениям совета. Его работа носит исключительно рекомендательный характер.
Председателем градостроительного совета станет главный архитектор области Григорий Алексеев-Малахов. Его замом назначена начальник управления территориального развития региона Ирина Заколотнева.
Помимо них, в совет вошли главный архитектор Ростова Юрий Берестов, архитекторы и профессоры Сергей Алексеев и Александр Бояринов, архитектор Сергей Трухачев, а также председатель правления Ростовской организации «Союз архитекторов России» Алексей Полянский и председатель Ассоциации строителей Дона Евгений Ивакин.
Периодичность заседаний совета будет определять его председатель. Приглашать туда будут и чиновников.
Ранее стало известно, что очередной ЖК в Ростове построит компания, которую пытались признать банкротом.