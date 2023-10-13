Больше половины ростовчан заявили, что верят в вечную любовь

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Около 55% респондентов заявили что, любовь может существовать вечно. Еще 12% считают, что каждая влюбленность является уникальной.
Примерно 7% опрошенных поддерживает выражение «любовь живет три года», причем эту точку зрения чаще разделяют женщины, а не мужчины.
Но есть и другое мнение — 4% участников опроса говорят, что любовь может длиться намного дольше трех лет. В то же время, 1 из 100 опрошенных утверждают, что любовь живет примерно 5 лет.
Примерно 6% полагают, что любви вообще не существует.
Ранее почти 15% ростовчан признались, что играют в компьютерные игры на работе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.