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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Более половины ростовчан заявил о вере в вечную любовь

Больше половины ростовчан заявили, что верят в вечную любовь

13 октября 2023, 10:29
Фото: 1MI
Более половины ростовчан заявил о вере в вечную любовь
Большинство опрошенных жителей России, в том числе Ростовской области, заявили, что верят в вечную любовь, сообщает Superjob.

Около 55% респондентов заявили что, любовь может существовать вечно. Еще 12% считают, что каждая влюбленность является уникальной.

Примерно 7% опрошенных поддерживает выражение «любовь живет три года», причем эту точку зрения чаще разделяют женщины, а не мужчины.

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Но есть и другое мнение — 4% участников опроса говорят, что любовь может длиться намного дольше трех лет. В то же время, 1 из 100 опрошенных утверждают, что любовь живет примерно 5 лет.

Примерно 6% полагают, что любви вообще не существует.

Ранее почти 15% ростовчан признались, что играют в компьютерные игры на работе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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