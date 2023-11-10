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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Рыбак в Ростовской области выловил из Таганрогского залива беспилотник

Появились первые кадры обнаруженного в Таганрогском заливе дрона

10 ноября 2023, 14:24
Фото: pxhere.com
Рыбак в Ростовской области выловил из Таганрогского залива беспилотник
Рыбак в Ростовской области выловил из Таганрогского залива беспилотник, сообщает Baza.

Рыбак из Ростовской области сегодня утром пошел за уловом в селе Порт-Катон рядом с Таганрогским заливом. Во время рыбалки мужчина обратил внимание, что сеть с трудом тянется обратно. Рыбак понадеялся на богатый улов, однако на деле вместо рыбы он достал беспилотник самолетного типа.

Рыбак в Ростовской области выловил из Таганрогского залива беспилотник
Видео: Baza

Беспилотник оказался внушительных размеров. Рыбак вызвал на место полицейских, а те — сотрудников ФСБ.

Как беспилотник оказался в Таганрогском заливе и кому он принадлежит, пока неизвестно.

В правоохранительных органах официальных подробностями инцидента пока не делились.

Ранее сообщалось, что охранникам ЧОПов в Ростовской области разрешат сбивать беспилотники.

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