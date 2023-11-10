Появились первые кадры обнаруженного в Таганрогском заливе дрона

Рыбак из Ростовской области сегодня утром пошел за уловом в селе Порт-Катон рядом с Таганрогским заливом. Во время рыбалки мужчина обратил внимание, что сеть с трудом тянется обратно. Рыбак понадеялся на богатый улов, однако на деле вместо рыбы он достал беспилотник самолетного типа.