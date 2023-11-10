Появились первые кадры обнаруженного в Таганрогском заливе дрона

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Рыбак из Ростовской области сегодня утром пошел за уловом в селе Порт-Катон рядом с Таганрогским заливом. Во время рыбалки мужчина обратил внимание, что сеть с трудом тянется обратно. Рыбак понадеялся на богатый улов, однако на деле вместо рыбы он достал беспилотник самолетного типа.
Беспилотник оказался внушительных размеров. Рыбак вызвал на место полицейских, а те — сотрудников ФСБ.
Как беспилотник оказался в Таганрогском заливе и кому он принадлежит, пока неизвестно.
В правоохранительных органах официальных подробностями инцидента пока не делились.
Ранее сообщалось, что охранникам ЧОПов в Ростовской области разрешат сбивать беспилотники.