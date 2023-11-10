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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Правозащитник Сагайда рассказал подробности суда над многодетной матерью в Ростове

В Ростове прошел суд над многодетной матерью, которую обвинили в мошенничестве

10 ноября 2023, 10:49
Фото: Midjourney
Правозащитник Сагайда рассказал подробности суда над многодетной матерью в Ростове

Правозащитник рассказал подробности суда над многодетной матерью в Ростове

Судебное заседание по делу многодетной матери Елизаветы Кругликовой из Ростова, которую обвиняют в мошенничестве, состоялось 9 ноября и было отложено, сообщил RostovGazeta правозащитник Павел Сагайда.

По словам правозащитника, заседание суда прошло в открытом режиме. Однако общественников в качестве представителей Елизаветы Кругликовой на него не допустили.

«На суде было заявлено несколько отводов. Все они оставлены без удовлетворения. Заседание суда перенесено», — отмечает Павел Сагайда.

Активисты делятся мнением, что суд настроен на вынесение обвинительного приговора многодетной матери.

«Происходит много чудесных событий, по которым мы будем высказываться», — говорит собеседник.

Напомним, что ростовчанку Елизавету Кругликову подозревают в мошенничестве при приобретении дома на переулке Гвардейском в Ростове.

«Я купила дом почти десять лет назад, отдала полностью за него деньги. А потом выяснилось, что этот же дом продали и другим людям», — рассказывает Елизавета Кругликова.

Суды по этому вопросу шли несколько лет. По данным портала «Судебные решения», в 2015 году приговором Железнодорожного суда Ростова продавец дома была осуждена на четыре года условно. Заочным решением Ленинского районного суда в 2020 году за Кругликовой было признано право собственности на жилой дом.

Суды по поводу продажи дома в Ростове двум покупателям шли несколько летСуды по поводу продажи дома в Ростове двум покупателям шли несколько лет
Суды по поводу продажи дома в Ростове двум покупателям шли несколько лет
Фото: 1MI

Казалось бы, инцидент исчерпан.

Однако спустя много лет Елизавету Кругликову почему-то заподозрили в мошенничестве — в сговоре с продавцом. Собеседница подозревает, что когда срок наказания продавца истек, продавец вступила в сговор со вторым покупателем и стала оговаривать многодетную женщину.

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«Суть заключается в том, что она якобы передала мне деньги от второго покупателя. Но никакие деньги мне никто не передавал. Да и доказательств этому нет — ни расписки, ни платежки, ни видео. Ничего нет», — уточняет ростовчанка.

Первый раз это дело поступило в суд в январе 2023 года. Однако, по информации ресурса «Судебные решения», тогда его вернули из суда. Причиной этому стали нарушения требований Кодекса при составлении обвинительного заключения.

Сегодня дело снова поступило в Кировский районный суд.

Получить комментарии продавца и второго покупателя корреспонденту RostovGazeta не удалось. Продавец не отвечала на звонки. А второй покупатель потребовал не беспокоить его этими вопросами.

Ранее RostovGazeta сообщала, как военный завод в Батайске дважды продали за 35,9 млн рублей.

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