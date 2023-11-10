В Ростове прошел суд над многодетной матерью, которую обвинили в мошенничестве

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
По словам правозащитника, заседание суда прошло в открытом режиме. Однако общественников в качестве представителей Елизаветы Кругликовой на него не допустили.
«На суде было заявлено несколько отводов. Все они оставлены без удовлетворения. Заседание суда перенесено», — отмечает Павел Сагайда.
Активисты делятся мнением, что суд настроен на вынесение обвинительного приговора многодетной матери.
«Происходит много чудесных событий, по которым мы будем высказываться», — говорит собеседник.
Напомним, что ростовчанку Елизавету Кругликову подозревают в мошенничестве при приобретении дома на переулке Гвардейском в Ростове.
«Я купила дом почти десять лет назад, отдала полностью за него деньги. А потом выяснилось, что этот же дом продали и другим людям», — рассказывает Елизавета Кругликова.
Суды по этому вопросу шли несколько лет. По данным портала «Судебные решения», в 2015 году приговором Железнодорожного суда Ростова продавец дома была осуждена на четыре года условно. Заочным решением Ленинского районного суда в 2020 году за Кругликовой было признано право собственности на жилой дом.
Казалось бы, инцидент исчерпан.
Однако спустя много лет Елизавету Кругликову почему-то заподозрили в мошенничестве — в сговоре с продавцом. Собеседница подозревает, что когда срок наказания продавца истек, продавец вступила в сговор со вторым покупателем и стала оговаривать многодетную женщину.
«Суть заключается в том, что она якобы передала мне деньги от второго покупателя. Но никакие деньги мне никто не передавал. Да и доказательств этому нет — ни расписки, ни платежки, ни видео. Ничего нет», — уточняет ростовчанка.
Первый раз это дело поступило в суд в январе 2023 года. Однако, по информации ресурса «Судебные решения», тогда его вернули из суда. Причиной этому стали нарушения требований Кодекса при составлении обвинительного заключения.
Сегодня дело снова поступило в Кировский районный суд.
Получить комментарии продавца и второго покупателя корреспонденту RostovGazeta не удалось. Продавец не отвечала на звонки. А второй покупатель потребовал не беспокоить его этими вопросами.
Ранее RostovGazeta сообщала, как военный завод в Батайске дважды продали за 35,9 млн рублей.