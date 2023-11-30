Синенькие и раки: шеф-повар назвал 5 лучших блюд донской кухни в Ростовской области

«Там раки, выращенные на специальных фермах. Их точно кормили не мусором со дна. Раки по природе своей падальщики. Едят буквально всю органику со дна. Поэтому не советую покупать их из багажника рыбаков — никто не знает, чем заражен водоем, в котором эти раки жили. Они накапливают в себе очень много токсинов и тяжелых металлов», — предупреждает повар.