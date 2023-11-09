Шеф-повар назвал топ-5 ресторанных блюд из донской рыбы, которые легко приготовить

Для рыбного фарша необходимо очистить и выпотрошить щуку, отделить мясо от костей. Лук и морковь тем временем нужно мелко нарезать и отправить обжариваться на растительном масле до золотистого цвета. Затем щучье филе, яйца и пассированные овощи пропускаем через мясорубку. Смешиваем с фаршем зелень и специи. Из полученной массы формируем котлеты, которые нужно обвалять в муке и только после этого отправить на сковороду обжариваться.