rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Стало известно, когда начнется снегопад в Ростовской области

Стало известно, когда начнется снегопад в Ростовской области

2 декабря 2023, 05:36
Фото: 1MI
В Ростовской области на следующей неделе может выпасть снег, сообщили синоптики.

В субботу, 2 декабря, в регионе пройдут дожди, температура составит 13 градусов. Порывы ветра могут достигнуть четырех метров в секунду.

В воскресенье столбики термометров покажут 16 градусов, в этот день будет облачно и усилится ветер. В понедельник, температура составит +6 градусов, снова ожидается дождливая погода.

Жителям Ростовской области могут разрешить опаздывать на работу из-за непогоды
Узнать подробнее

Со вторника в регионе похолодает до нуля градусов, но осадки должны прекратиться. А ночью будут заморозки до -3 градусов.

Со среды, 6 декабря, начнется снегопад, который может продолжаться несколько дней. Порывы ветра достигнут пять метров в секунду, средняя температура составит 0 градусов.

Ранее стало известно, какая будет погода в Ростове-на-Дону на Новый год.

Читайте также:
Жителям Ростовской области могут разрешить опаздывать на работу из-за непогодыПервые жертвы непогоды: в Европе началась зимаОчевидцы из Сочи, Крыма и ЛНР рассказали об обстановке после непогоды
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
В Ростове разгребают пепелище на рынке «Темерник» и пишут письма Деду Морозу
Вчера, 15:47
Погибших на полигоне в Ростовской области военных опознавали по тестам ДНК
Вчера, 15:50
Новые пункты взимания платы установят на М-4 «Дон» в Ростовской области
Вчера, 15:21
Власти Таганрога решили застроить город сотнями общественных туалетов
Вчера, 12:20
Стало известно, как масштабный пожар на «Темернике» повлиял на воздух в Ростове
Вчера, 14:14
Владельцы на Дону: защитник снежных барсов и агромагнат Али Узденов
Вчера, 08:33