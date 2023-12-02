Стало известно, когда начнется снегопад в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
В субботу, 2 декабря, в регионе пройдут дожди, температура составит 13 градусов. Порывы ветра могут достигнуть четырех метров в секунду.
В воскресенье столбики термометров покажут 16 градусов, в этот день будет облачно и усилится ветер. В понедельник, температура составит +6 градусов, снова ожидается дождливая погода.
Со вторника в регионе похолодает до нуля градусов, но осадки должны прекратиться. А ночью будут заморозки до -3 градусов.
Со среды, 6 декабря, начнется снегопад, который может продолжаться несколько дней. Порывы ветра достигнут пять метров в секунду, средняя температура составит 0 градусов.
Ранее стало известно, какая будет погода в Ростове-на-Дону на Новый год.