Власти усилят меры безопасности в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Помогать в этом будут казаки, дружинники, правоохранители и представители администраций. Безопасность планируется усилить на период новогодних и рождественских праздников.
Однако подробностей о планируемых мерах на данный момент нет.
В правительстве рассказали, что в этот раз будут организованы локальные праздники в муниципалитетах. А также напомнили о действующем запрете на запуск фейерверков, он продлится до 1 марта 2024 года.
Ранее стало известно, сколько денег получают за свою работу Деды Морозы и Снегурочки в Ростове-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.