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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Меры безопасности усилят в Ростовской области на новогодние праздники

Власти усилят меры безопасности в Ростовской области

7 декабря 2023, 14:07
Фото: rostov-gorod.ru
Меры безопасности усилят в Ростовской области на новогодние праздники

Власти усилят меры безопасности в Ростовской области перед Новым годом

В Ростовской области во время предстоящих праздников будут приняты меры по усилению общественной безопасности, сообщили корреспонденту RostovGazeta в облправительстве.

Помогать в этом будут казаки, дружинники, правоохранители и представители администраций. Безопасность планируется усилить на период новогодних и рождественских праздников.

Однако подробностей о планируемых мерах на данный момент нет.

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В правительстве рассказали, что в этот раз будут организованы локальные праздники в муниципалитетах. А также напомнили о действующем запрете на запуск фейерверков, он продлится до 1 марта 2024 года.

Ранее стало известно, сколько денег получают за свою работу Деды Морозы и Снегурочки в Ростове-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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