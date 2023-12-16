Стало известно, кто останется без телевидения в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:02
Перерывы трансляции возможны в период с 18 декабря из-за профилактических работ. В это время будут отключать передающее оборудование. Однако при неблагоприятной погоде работы могут отменить.
В один из дней с 18 по 22 декабря запланированные мероприятия продлятся с 10 до 17 часов. Это касается нескольких населенных пунктов, в том числе Алексеево-Тузловка, Андреевская, Белянский, Валуевка, Весело-Вознесенка. Кроме того, это коснется Киселевки, Константиновска, Куйбышево, Покровское и Присальского.
Ограничения также планируется ввести в населенных пунктах Тарасовский, Титовка, Федосеевка, Фомин. А 19 числа это затронет Поповку в Кашарском районе.
Ранее мать брошенной невесты подала в суд на жениха в Ростовской области из-за телевизора. Материал на эту тему читайте по ссылке.