Стало известно, кто останется без телевидения в Ростовской области

В один из дней с 18 по 22 декабря запланированные мероприятия продлятся с 10 до 17 часов. Это касается нескольких населенных пунктов, в том числе Алексеево-Тузловка, Андреевская, Белянский, Валуевка, Весело-Вознесенка. Кроме того, это коснется Киселевки, Константиновска, Куйбышево, Покровское и Присальского.