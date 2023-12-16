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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

Стало известно, кто останется без телевидения в Ростовской области

Стало известно, кто останется без телевидения в Ростовской области

16 декабря 2023, 05:58
Фото: 1MI
В Ростовской области на следующей неделе планируются временные отключения телерадиосигнала, сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Перерывы трансляции возможны в период с 18 декабря из-за профилактических работ. В это время будут отключать передающее оборудование. Однако при неблагоприятной погоде работы могут отменить.

В один из дней с 18 по 22 декабря запланированные мероприятия продлятся с 10 до 17 часов. Это касается нескольких населенных пунктов, в том числе Алексеево-Тузловка, Андреевская, Белянский, Валуевка, Весело-Вознесенка. Кроме того, это коснется Киселевки, Константиновска, Куйбышево, Покровское и Присальского.

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Ограничения также планируется ввести в населенных пунктах Тарасовский, Титовка, Федосеевка, Фомин. А 19 числа это затронет Поповку в Кашарском районе.

Ранее мать брошенной невесты подала в суд на жениха в Ростовской области из-за телевизора. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Отключения#Телевидение
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