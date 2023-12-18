Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
В понедельник, 18 декабря, ожидаются дожди со снегом, а температура составит +2 градуса. Порывы ветра достигнут 5 метров в секунду.
Во вторник будет дождливая погода с температурой +4 градуса. В среду и четверг прогнозируют облачную погоду, а воздух прогреется до +7 градусов, но ветер усилится до пяти метров в секунду.
В пятницу температура не изменится, но могут начаться дожди, а в субботу они прекратятся. В ночное время температура будет опускаться до +3 градусов.
Ранее стало известно, что мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область. Материал на эту тему читайте по ссылке.