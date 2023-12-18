rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области

Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области

18 декабря 2023, 05:37
Фото: 1MI
В Ростовской области на этой неделе можно ожидать потепления, когда температура поднимется до +7 градусов, сообщили синоптики.

В понедельник, 18 декабря, ожидаются дожди со снегом, а температура составит +2 градуса. Порывы ветра достигнут 5 метров в секунду.

Во вторник будет дождливая погода с температурой +4 градуса. В среду и четверг прогнозируют облачную погоду, а воздух прогреется до +7 градусов, но ветер усилится до пяти метров в секунду.

В Ростовской области из-за непогоды без света остаются более 99 тысяч жителей
Узнать подробнее

В пятницу температура не изменится, но могут начаться дожди, а в субботу они прекратятся. В ночное время температура будет опускаться до +3 градусов.

Ранее стало известно, что мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростовской области из-за непогоды без света остаются более 99 тысяч жителейГородские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Ростове-на-ДонуБолее 100 линий электропередач отключены в Ростовской области из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Снег#Магнитные бури#Температура#Дождь#Облачная погода#Синоптики#Суббота#Пятница#Потепление#+7 градусов
Подпишитесь
В Ростовской области хотят ограничить переводы денег без открытия счета
Сегодня, 05:49
В Сети показали снимки сбитого дрона-камикадзе над Ростовской областью
Сегодня, 04:58
В Ростовской области вандалы обокрали и обезглавили елку на городской площади
Вчера, 18:32
Военный блогер сообщил о последствиях атаки дронов в Ростовской области
Вчера, 17:43
Суд запретил ростовской компании продавать итальянский Aperol
Вчера, 17:19