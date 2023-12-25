Ледяной дождь со штормовым ветром накроют Ростовскую область 25 декабря

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Ростовский гидрометцентр объявил, что последняя рабочая неделя года встретит дончан облачной погодой со значительным количеством осадков. В различных районах выпадет снега с мокрым снегом и ледяным дождем, в период ухудшения метеорологических условий мокрый снег будет налипать на провода и деревья, что создаст риски обрушения ветвей ветхих деревьев и обрыва ЛЭП. Кроме того, синоптики сообщают о высокой вероятности гололеда, а потому жителям Ростовской области следует выбирать нескользкую обувь, способную уберечь их от падения.
В течение дня температура воздуха будет колебаться от -5 до +6 градусов, скорость ветра увеличится до 17 метров в секунду.
Автомобилистам и пешеходам рекомендуется быть осторожными во время неблагоприятных метеорологических условий, а также быть внимательными во время ухудшения видимости во время снегопада, дождя и гололедицы.
Ранее снегом замело трассу М-4 «Дон» в Ростовской области.