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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Метель, морозы и гололед прогнозируют в Ростове с 8 января

Метель, морозы и гололед прогнозируют в Ростове с 8 января

8 января 2024, 10:08
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Метель, морозы и гололед прогнозируют в Ростове с 8 января
В Ростове с 8 января ожидаются обильные дожди, снегопад и гололед, об этом сообщили в пресс-службе городском УГОЧС.

В понедельник, 8 января, синоптики Ростовского гидрометцентра объявили, что в ближайшие дни жителей Ростова-на-Дону ожидают неблагоприятные погодные условия: дожди, мокрый снег, гололед и порывистый ветер скоростью до 18 метров в секунду.

По словам синоптиков, в понедельник по Ростову ударят шестиградусные морозы, а улицы покроет снегом и льдом. Возможно налипание мокрого снега на ветви деревьев и ЛЭП.

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Ночью и днем 9 января в Ростове продолжат выпадать обильные осадки, утром и днем возможны снегопады и сильная метель. На городских дорогах сохранится гололедица, но скорость ветра снизится до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от -3 до -10 градусов.

В среду и четверг, 10 и 11 января, температура продолжит падать, пока не опустится до -15 градусов.

Ранее стало известно, что в Ростове может выпасть до 20 сантиметров снега.

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