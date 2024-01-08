Метель, морозы и гололед прогнозируют в Ростове с 8 января

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Updated Сегодня, 10:10
В понедельник, 8 января, синоптики Ростовского гидрометцентра объявили, что в ближайшие дни жителей Ростова-на-Дону ожидают неблагоприятные погодные условия: дожди, мокрый снег, гололед и порывистый ветер скоростью до 18 метров в секунду.
По словам синоптиков, в понедельник по Ростову ударят шестиградусные морозы, а улицы покроет снегом и льдом. Возможно налипание мокрого снега на ветви деревьев и ЛЭП.
Ночью и днем 9 января в Ростове продолжат выпадать обильные осадки, утром и днем возможны снегопады и сильная метель. На городских дорогах сохранится гололедица, но скорость ветра снизится до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от -3 до -10 градусов.
В среду и четверг, 10 и 11 января, температура продолжит падать, пока не опустится до -15 градусов.
Ранее стало известно, что в Ростове может выпасть до 20 сантиметров снега.