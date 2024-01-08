Метель, морозы и гололед прогнозируют в Ростове с 8 января

Ночью и днем 9 января в Ростове продолжат выпадать обильные осадки, утром и днем возможны снегопады и сильная метель. На городских дорогах сохранится гололедица, но скорость ветра снизится до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от -3 до -10 градусов.