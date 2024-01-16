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Вильфанд заявил о глобальном аномальном потеплении. Что ждет Ростовскую область

Вильфанд заявил о глобальном аномальном потеплении в РФ. Что ждет Ростовскую область?

16 января 2024, 08:30
Фото: 1MI
Вильфанд заявил о глобальном аномальном потеплении. Что ждет Ростовскую область

Вильфанд рассказал, когда придет потепление в Ростовскую область

В России, в том числе Ростовской области, придет потепление в скором времени, сообщил представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал ТАСС, что потепление ожидается в регионах европейской части страны. Погода изменится уже на этой неделе, что затронет несколько округов.

«В том числе погодные условия улучшатся на юге страны и Северном Кавказе. Ждать этого не стоит только в Северо-Западном федеральном округе», — уточнил эксперт.

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Он объяснил, что воздушные массы начнут перемещаться с запада на восток. Из-за этого температура может превысить норму на 4 градуса.

Ранее ростовчане не могли час дождаться автобуса из-за снегопада. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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