Вильфанд заявил о глобальном аномальном потеплении в РФ. Что ждет Ростовскую область?

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Он рассказал ТАСС, что потепление ожидается в регионах европейской части страны. Погода изменится уже на этой неделе, что затронет несколько округов.
«В том числе погодные условия улучшатся на юге страны и Северном Кавказе. Ждать этого не стоит только в Северо-Западном федеральном округе», — уточнил эксперт.
Он объяснил, что воздушные массы начнут перемещаться с запада на восток. Из-за этого температура может превысить норму на 4 градуса.
Ранее ростовчане не могли час дождаться автобуса из-за снегопада. Материал на эту тему читайте по ссылке.