Проект капремонта пассажирских причалов в Ростове-на-Дону прошел Госэкспертизу

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Речь идет о причале в границах от Халтуринского до проспекта Буденновского. А также это касается причалов от восточной границы бывшего хладокомбината №1 до западной границы бывшего предприятия «Красный Дон».
В январе этот проект получил одобрение. Заказчиком выступала компания «Южтрубопроводстройпроект». Когда именно пройдут работы, в документе не раскрывается.
Ранее стало известно, что пассажирские маршруты по реке Дон запустят в донском регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого новый причал Таганрога 2 августа принял круизный теплоход «Сергей Кучкин».
Также появилась информация, что на благоустройство дворов в Ростовской области потратят 285 миллионов рублей.