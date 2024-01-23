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Published Сегодня, 06:33

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Updated Сегодня, 06:35

Проект капремонта пассажирских причалов в Ростове-на-Дону прошел Госэкспертизу

Проект капремонта пассажирских причалов в Ростове-на-Дону прошел Госэкспертизу

23 января 2024, 06:33
Фото: rostovgazeta.ru
Проект капремонта пассажирских причалов в Ростове-на-Дону прошел Госэкспертизу
В Ростове-на-Дону проектная документация для капитального ремонта пассажирского причала получила положительные заключение Госэкспертизы, сообщает Единственный государственный реестр заключений.

Речь идет о причале в границах от Халтуринского до проспекта Буденновского. А также это касается причалов от восточной границы бывшего хладокомбината №1 до западной границы бывшего предприятия «Красный Дон».

В январе этот проект получил одобрение. Заказчиком выступала компания «Южтрубопроводстройпроект». Когда именно пройдут работы, в документе не раскрывается.

Новый причал Таганрога 2 августа принял круизный теплоход «Сергей Кучкин»
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Ранее стало известно, что пассажирские маршруты по реке Дон запустят в донском регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого новый причал Таганрога 2 августа принял круизный теплоход «Сергей Кучкин».

Также появилась информация, что на благоустройство дворов в Ростовской области потратят 285 миллионов рублей.

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