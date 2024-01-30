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Published Сегодня, 18:46

Modified Сегодня, 19:53

Updated Сегодня, 19:53

«В зависимости»: почему процветает безнаказанность регоператоров Ростовской области

«В зависимости»: почему процветает безнаказанность регоператоров Ростовской области

30 января 2024, 18:46
Фото: rostovgazeta.ru
«В зависимости»: почему процветает безнаказанность регоператоров Ростовской области

Жители Ростовской области заявили о «безнаказанности» мусорных регоператоров

Реформа по обращению с отходами стартовала в Ростовской области с 2019 года. Тогда появились региональные операторы, которые обещали заботиться о вывозе и утилизации отходов.

Однако с каждым годом у дончан накапливалось все больше вопросов к работе регоператоров. Вместо ожидаемой чистоты, порядка и заботы об экологии все происходило с точностью наоборот. Территории донского края погрязли в несанкционированных свалках и мусоре, а жителям обещают рост тарифа за коммунальную услугу. Почему так происходит — выяснял корреспондент RostovGazeta.

Обещания и реальность обращения с отходами

В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Таганрога — представитель правления ТСЖ дома на переулке Первый Новый, 14/3. По ее словам, то, что происходит при взаимодействии ТСЖ с регоператором ООО «Экотранс» не поддается никаким объяснениям.

«В нашем доме живут бывшие металлурги. В 2019 году мы, как положено, заключили договор с региональным оператором „Экотранс“ в рамках 505 Постановления — по факту вывоза отходов», — отмечает представительница правления ТСЖ, не пожелавшая публиковать свое имя.

Контейнерная площадка для сбора отходов возле дома была обустроена силами ТСЖ. На частной площадке установлено два контейнера, лодочка для крупногабаритного мусора. По просьбе правления ТСЖ регоператор установил сетку для сбора пластика.

Наличие таких емкостей, по словам членов правления, вполне достаточно для обслуживания 200-квартирного дома. Также жители пытались отдельно складывать в подвале картон. Только его регоператор вывозить не захотел.

Учитывая, как дисциплинированно дом в Таганроге вел раздельный сбор мусора, правление ТСЖ поинтересовалось у «Экотранса» возможностями снижения оплаты за сортировку. Но этот вопрос остался без ответа. Никаких изменений в сторону уменьшения оплаты не произошло.

Наличие таких емкостей, по словам членов правления, вполне достаточно для обслуживания 200-квартирного дома.Наличие таких емкостей, по словам членов правления, вполне достаточно для обслуживания 200-квартирного дома.
Наличие таких емкостей, по словам членов правления, вполне достаточно для обслуживания 200-квартирного дома.
Фото: 1MI
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Странный долг за вывоз мусора

Зато в декабре 2021 года ТСЖ получило от «Экотранса» перерасчет платежей за вывоз мусора. Документ был обращен еще к октябрю 2021 года и сообщал о появлении задолженности регоператору по объемам вывозимого мусора — более 150 тысяч рублей.

«Регоператор не давал никаких разъяснений. Мы получали сплошные отписки. Долг был аргументирован тем, что вывоз мусора с нашего дома переведен на норматив. Но сделал „Экотранс“ это самостоятельно с помощью приложения — изменения к договору. Прислали нам его на подпись, но мы подписывать не стали. Направили им претензию, а они подали на нас в суд. Мы тоже обратились в суд. И ничего добиться не смогли. Суды встали на сторону регоператора», — рассказывают в правлении ТСЖ.

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Долг растет

Больше всего правление ТСЖ возмутило полученное от ООО «Экотранс» письмо. В сообщении на официальном бланке регионального оператора, подписанным генеральным директором, требовали оплатить задолженность в течение пяти дней.

»…в противном случае вынуждены обратиться в министерство внутренних дел Российской Федерации с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье 315 УК РФ», — говорилось в претензии [пунктуация сохранена, текст передан дословно — прим. редакции].

Этот документ есть в наличии редакции.

В сообщении на официальном бланке регионального оператора, подписанным генеральным директором, требовалось оплатить задолженность в течение пяти дней.В сообщении на официальном бланке регионального оператора, подписанным генеральным директором, требовалось оплатить задолженность в течение пяти дней.
В сообщении на официальном бланке регионального оператора, подписанным генеральным директором, требовалось оплатить задолженность в течение пяти дней.
Фото: 1MI

К середине января 2024 года ООО «Экотранс» выставил ТСЖ долг, который достигал уже почти миллион — 901,4 тысячи рублей.

На момент публикации статьи добиться разъяснения ситуации в ООО «Экотранс» корреспонденту RostovGazeta не удалось. По единственному, указанному на сайте номеру горячей линии и аварийно-диспетчерской службы, никто не отвечал.

Редакция RostovGazeta направила официальный запрос. Информация уточняется.

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Оплата за неоказанную услугу

Эксперты добавляют, что помимо страданий ТСЖ, катастрофическая ситуация складывается в садоводствах. Некоторые регоператоры попросту не приезжают туда, вынуждая жителей кидать мусор в ближайший овраг.

«А потом мы из бюджета своих налогов платим деньги за то, чтобы приехал мусоровоз и вывез мусор с несанкционированной свалки», — констатирует представитель Народного фронта Ростовской области, правозащитник Сергей Левченко.

«А потом мы из бюджета своих налогов платим деньги за то, чтобы приехал мусоровоз и вывез мусор с несанкционированной свалки», — правозащитник Сергей Левченко«А потом мы из бюджета своих налогов платим деньги за то, чтобы приехал мусоровоз и вывез мусор с несанкционированной свалки», — правозащитник Сергей Левченко
«А потом мы из бюджета своих налогов платим деньги за то, чтобы приехал мусоровоз и вывез мусор с несанкционированной свалки», — правозащитник Сергей Левченко
Фото: 1MI
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RostovGazeta известны случаи, когда регоператор не вывозил мусор из садоводства. Этим местные жители на протяжении нескольких лет занимались самостоятельно. Вскладчину собирали деньги, на которые нанимали машины для вывоза коммунальных отходов. Правда, потом люди получили счета за этот срок — требование оплаты в полном объеме за неоказанную услугу.

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Почему нет управы

Эксперты делятся мнением, что региональные операторы Ростовской области уверены в своей вседозволенности и безнаказанности.

«А все потому, что с ними заключен не договор, требующий строгого выполнения взятых на себя обязательств, а соглашение. Соглашение — это лишь некий документ о намерениях», — разъясняет Сергей Левченко.

Собеседник добавляет, что если регоператор не будет выполнять свои обязательства, то соответствующий орган должен выписать им предписание. После получения трех предписаний о неисполнении статуса регоператора можно лишиться.

«Но как это сделать на практике? Даже если выпишут 25 предписаний, никто не разорвет с регоператором соглашение. Тогда же возникнет другой вопрос — куда везти мусор? Ведь земля для строительства мусороперерабатывающих производств теперь находится в собственности регоператоров», — констатирует эксперт.

Эксперты делятся мнением, что региональные операторы Ростовской области уверенны в своей вседозволенности и безнаказанности.Эксперты делятся мнением, что региональные операторы Ростовской области уверенны в своей вседозволенности и безнаказанности.
Эксперты делятся мнением, что региональные операторы Ростовской области уверенны в своей вседозволенности и безнаказанности.
Фото: 1MI
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Спикер разъясняет, что Ростовская область получила огромную зависимость от регоператоров из-за непродуманных действий.

В идеале, областные власти должны были выделить средства на обустройство собственной площадки для мусора. В этом случае ее можно было бы передавать в аренду. И если на регоператора поступали жалобы — с ним легко было бы распрощаться, выбрав другого. А сейчас картина складывается интересная.

«Поверьте, я много общаюсь с представителями исполнительной власти. И ответственные лица мне говорят, что это уже попросту невыносимо. Заместители глав получают ежедневный втык от вышестоящих руководителей, от министерств и правительства за то, что регоператор не выполняет свои обязательства. А что власти на местах могут сделать? Да, они требуют от регоператора эффективности, а фактически даже не могут с ними общаться. Все оказались в зависимости», — делится мнением правозащитник.

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Как навести порядок

Однако, по мнению экспертов, еще не все потеряно. Исправить возникшую ситуацию все-таки возможно.

В частности, депутаты одной из партий уверены, что назрела необходимость отзыва лицензий у ряда регоператоров Ростовской области. По их словам, решение коммунальных задач следует переложить на плечи муниципалитетов. Ведь бизнес заинтересован лишь в одном — получить максимальный доход.

«Мне понравился успешный опыт, которые применили в одном из российских регионов. Там смогли, подключили проверки и настояли. Регоператоров, которые не выполняли свои обязанности, поставили в такие условия, что они были вынуждены за один рубль продать региональным властям свой бизнес. Думаю, что если в Ростовской области ничего не изменится, подобный опыт можно легко ввести в практику и у нас», — резюмирует правозащитник.

«Регоператоров, которые не выполняли свои обязанности, поставили в такие условия, что они были вынуждены за один рубль продать региональным властям свой бизнес», — резюмирует правозащитник.«Регоператоров, которые не выполняли свои обязанности, поставили в такие условия, что они были вынуждены за один рубль продать региональным властям свой бизнес», — резюмирует правозащитник.
«Регоператоров, которые не выполняли свои обязанности, поставили в такие условия, что они были вынуждены за один рубль продать региональным властям свой бизнес», — резюмирует правозащитник.
Фото: 1MI

Ранее RostovGazeta сообщала, сколько денег тратится на борьбу с мусором в Ростовской области.

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