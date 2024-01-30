«В зависимости»: почему процветает безнаказанность регоператоров Ростовской области

«Регоператор не давал никаких разъяснений. Мы получали сплошные отписки. Долг был аргументирован тем, что вывоз мусора с нашего дома переведен на норматив. Но сделал „Экотранс“ это самостоятельно с помощью приложения — изменения к договору. Прислали нам его на подпись, но мы подписывать не стали. Направили им претензию, а они подали на нас в суд. Мы тоже обратились в суд. И ничего добиться не смогли. Суды встали на сторону регоператора», — рассказывают в правлении ТСЖ.