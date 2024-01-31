Стали известны даты дождливой погоды в Ростове в начале февраля

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:52
В среду, 31 января, температура составит +1 градус и будет облачная погода. На следующий день потеплеет до +2 градусов и станет сильнее ветер — до 5 метров в секунду.
В пятницу, 2 февраля, обещают снег с дождем, в остальном погодные условия не поменяются. Но в ночное время будут оставаться заморозки.
В субботу воздух прогреется до +2 градусов, а ветер станет еще сильнее, но осадков уже не будет. А в воскресенье начнутся дожди, которые сохранятся в течение двух дней.
К понедельнику температура может вырасти до +5 градусов. Во вторник вернется облачная погода, но воздух прогреется до +7 градусов.
Ранее в Ростове асфальт растаял вместе со снегом.