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Стали известны даты дождливой погоды в Ростове в начале февраля

Стали известны даты дождливой погоды в Ростове в начале февраля

31 января 2024, 04:50
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в начале февраля возможна дождливая погода с потеплением, сообщили синоптики.

В среду, 31 января, температура составит +1 градус и будет облачная погода. На следующий день потеплеет до +2 градусов и станет сильнее ветер — до 5 метров в секунду.

В пятницу, 2 февраля, обещают снег с дождем, в остальном погодные условия не поменяются. Но в ночное время будут оставаться заморозки.

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В субботу воздух прогреется до +2 градусов, а ветер станет еще сильнее, но осадков уже не будет. А в воскресенье начнутся дожди, которые сохранятся в течение двух дней.

К понедельнику температура может вырасти до +5 градусов. Во вторник вернется облачная погода, но воздух прогреется до +7 градусов.

Ранее в Ростове асфальт растаял вместе со снегом.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Снег#Осадки#Ростов#Асфальт#Температура#Дождь#Синоптики#Заморозки
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