rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

«Следят за авартарками»: ростовчанам рассылают фейковые сообщения от Росздравнадзора

«Следят за авартарками»: ростовчанам рассылают фейковые сообщения от Росздравнадзора

9 февраля 2024, 13:24
Фото: 1MI
«Следят за авартарками»: ростовчанам рассылают фейковые сообщения от Росздравнадзора

Ростовчанам рассылают фейковые сообщения от Росздравнадзора

Мошенники от имени от руководителя регионального Росздравнадзора пытаются обмануть ростовчан, рассказала пресс-служба ведомства.

В Telegram злоумышленники стали рассылать сообщения от имени руководителя территориального органа Росздравнадзора. Мошенники пытаются выведать у ростовчан личные данные и другую информацию, которую можно использовать в преступных целях.

Мошенники рассылают сообщения от имени мэра Новочеркасска
Узнать подробнее

В аккаунте злоумышленников указаны фамилия и имя начальника управления Росздравнадзора и стоит его фото на аватарке.

«Причем мошенники даже не ленятся и отслеживают смену фотографий в аккаунте руководителя», — жалуется пресс-служба органа.

Там предупредили, что никогда не запрашивают данные через Telegram, а о подозрительных сообщениях просят сообщать в полицию и сам Росздравнадзор.

Ранее в Ростове «замминистра транспорта» обманул пенсионера на 1,5 миллиона рублей.

Читайте также:
В Ростове «замминистра транспорта» обманул пенсионера на 1,5 млн рублейВ центре Ростова отремонтируют доходный дом Геронимус, где находится горбольница №8В Ростовской области тлеющая сигарета унесла жизнь 37-летнего дончанина
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Зоолог рассказал, почему в Ростовской области объявили карантин из-за птичьего гриппа
Сегодня, 08:55
ФСБ закрыла сеть нелегальных АЗС в Ростовской области
Сегодня, 08:48
Штормовое предупреждение в Ростовской области продлили до 11 февраля
Сегодня, 08:32
«Напрасные ожидания»: как собирают товары на Wildberries для ростовчан
Сегодня, 09:11
Ростовчане могут массово начать есть продукты в магазинах до оплаты на кассе
Сегодня, 07:58
Врач рассказал о карантине из-за кори в детской больнице Ростова
Сегодня, 07:58