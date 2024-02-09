«Следят за авартарками»: ростовчанам рассылают фейковые сообщения от Росздравнадзора

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В Telegram злоумышленники стали рассылать сообщения от имени руководителя территориального органа Росздравнадзора. Мошенники пытаются выведать у ростовчан личные данные и другую информацию, которую можно использовать в преступных целях.
В аккаунте злоумышленников указаны фамилия и имя начальника управления Росздравнадзора и стоит его фото на аватарке.
«Причем мошенники даже не ленятся и отслеживают смену фотографий в аккаунте руководителя», — жалуется пресс-служба органа.
Там предупредили, что никогда не запрашивают данные через Telegram, а о подозрительных сообщениях просят сообщать в полицию и сам Росздравнадзор.
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