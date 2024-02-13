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Published Сегодня, 05:56

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Updated Сегодня, 05:58

Водителей в Ростовской области предупредили об опасностях из-за тумана

Водителей в Ростовской области предупредили об опасностях из-за тумана

13 февраля 2024, 05:56
Фото: 1MI
Из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах Ростовской области увеличивается вероятность ДТП, сообщили в региональном УГИБДД.

На регион опустился туман, поэтому автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим во время поездок. Пешеходам следует переходить дорогу только по предназначенным для этого пешеходным переходам и на зеленый свет.

«Во время тумана важно соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями и боковой интервал при движении. Не рекомендуется выполнять обгон, так как встречный транспорт может быть практически невидим в условиях сильного тумана», — говорится в публикации.

Школы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогоды
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Отмечается, что особое внимание следует уделять дорожной обстановке при проезде перекрестков и в местах, где расположены пешеходные переходы.

Ранее школы и детсады начали закрывать в донском регионе из-за непогоды. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Туман#Безопасность на дороге
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