Водителей в Ростовской области предупредили об опасностях из-за тумана

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
На регион опустился туман, поэтому автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим во время поездок. Пешеходам следует переходить дорогу только по предназначенным для этого пешеходным переходам и на зеленый свет.
«Во время тумана важно соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями и боковой интервал при движении. Не рекомендуется выполнять обгон, так как встречный транспорт может быть практически невидим в условиях сильного тумана», — говорится в публикации.
Отмечается, что особое внимание следует уделять дорожной обстановке при проезде перекрестков и в местах, где расположены пешеходные переходы.
Ранее школы и детсады начали закрывать в донском регионе из-за непогоды. Материал на эту тему читайте по ссылке.