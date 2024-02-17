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Published Сегодня, 06:28

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Updated Сегодня, 06:30

Более 80 млн рублей потратят на ремонт Красноармейской в Ростове-на-Дону

Более 80 млн рублей потратят на ремонт Красноармейской в Ростове-на-Дону

17 февраля 2024, 06:28
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ищут подрядчика, который проведет ремонт улицы Красноармейской, говорится на сайте госзакупок.

Речь идет об участке от проспекта Ворошиловский до площади Гвардейская, подрядчика выберут в рамках конкурса. Начальная цена контракта составляет 84 миллиона рублей.

Исполнитель станет известен 6 марта, а деньги на работы возьмут из бюджетов города и региона. Их необходимо выполнить до 1 октября 2024 года.

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«Подрядчик обязан представить следующие отчеты: первичный, промежуточные, итоговый. На объекте должны быть установлены информационный щит и билборд, содержащие актуальную текстовую информацию, связанную с исполнением контракта», — говорится в документации.

Ранее стало известно, что в Ростове отремонтируют соседний с рухнувшим домом на Нариманова.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Госзакупки#Ремонт#Красноармейская улица
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