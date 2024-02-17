Более 80 млн рублей потратят на ремонт Красноармейской в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Речь идет об участке от проспекта Ворошиловский до площади Гвардейская, подрядчика выберут в рамках конкурса. Начальная цена контракта составляет 84 миллиона рублей.
Исполнитель станет известен 6 марта, а деньги на работы возьмут из бюджетов города и региона. Их необходимо выполнить до 1 октября 2024 года.
«Подрядчик обязан представить следующие отчеты: первичный, промежуточные, итоговый. На объекте должны быть установлены информационный щит и билборд, содержащие актуальную текстовую информацию, связанную с исполнением контракта», — говорится в документации.
Ранее стало известно, что в Ростове отремонтируют соседний с рухнувшим домом на Нариманова.