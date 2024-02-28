В Ростове ТРК «Горизонт» пытается отсудить у компании около миллиона за плохой ремонт

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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В конце февраля в Арбитражном суде Ростовской области приняли к рассмотрению дела иск АО «Торговый комплекс Горизонт», общая сумма исковых требований составила 905 тысяч рублей.
Согласно материалам дела, ответчиком выступает ростовская компания ООО «Климатехника Сервис», занятая ремонтом машин, оборудования, разработкой проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике, а также монтажом систем отопления и кондиционирования воздуха.
В определении указано, что АО «ТК ГОРИЗОНТ» хочет взыскать с ООО «КТС» убытки в размере 105 тысяч рублей. Эти деньги должны стать компенсацией за недостатки работ, которые «КТС» проводили в качестве подрядчика в 2020 году. Еще 800 тысяч рублей должны стать штрафом за нарушение гарантии на проведенные работы. Какие именно работы оказались некачественными в документах пока не сказано.
Заседание по делу пройдет 13 марта, к этому моменту обеим сторонам предстоит принять меры по урегулированию спора в досудебном порядке.
Ранее продавцу американской косметики пришлось заплатить «Горизонту» 350 тысяч рублей.