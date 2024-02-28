В Ростове ТРК «Горизонт» пытается отсудить у компании около миллиона за плохой ремонт

В определении указано, что АО «ТК ГОРИЗОНТ» хочет взыскать с ООО «КТС» убытки в размере 105 тысяч рублей. Эти деньги должны стать компенсацией за недостатки работ, которые «КТС» проводили в качестве подрядчика в 2020 году. Еще 800 тысяч рублей должны стать штрафом за нарушение гарантии на проведенные работы. Какие именно работы оказались некачественными в документах пока не сказано.